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金士頓打造兩款外接儲存裝置行動固態硬碟XS2000、DT Max隨身碟

聯合新聞網 / 楊又肇

金士頓宣布旗下第一款外接式行動固態硬碟XS2000，以及標榜極速傳輸的DataTraveler Max Type-C隨身碟 (DT Max)同步在台上市。

其中，XS2000行動固態硬碟標榜傳輸更快、更輕，同時也更耐摔，同時也成為金士頓第一款外接式行動固態硬碟，對應高達2000MB/s的傳輸速度，並且提供500GB至2TB容量選項，標榜每秒可傳輸高達400張高畫質照片，或是在30秒內傳輸一支長達1小時長度的4K影片，藉此對應戶外攝影工作者使用需求。

而DataTraveler Max Type-C隨身碟則分別提供1000MB/s讀取、900MB/s寫入速度表現，本身更可透過滑動外殼保護連接孔，並且具備鑰匙圈扣環功能，儲存容量則提供256GB至1TB選項，能以USB-C連接埠快速連接使用。

此外，金士頓也標榜此次推出兩款儲存裝置，均可用在PlayStation 5外接儲存需求，方便使用者存放PlayStation 4或PlayStation 5遊戲內容，同時也提供5年保固與免費技術支援服務。

建議售價方面，外接式行動固態硬碟XS2000 500GB容量規格將以新台幣3499元價格銷售，最高2TB容量規格售價則是新台幣8999元，而DataTraveler Max Type-C隨身碟256GB規格售價為1980元，最高1TB容量版本售價則是新台幣4980元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

金士頓 隨身碟 固態硬碟

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