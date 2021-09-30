Apple Watch S7與Apple Watch S6差在哪？升級功能值得買單嗎

最耐用啊（搔頭

莫娜去年開箱 Apple Watch S6 後非常喜歡，操作順暢，搭配蘋果生態系體驗近乎完美，是我覺得市面上最強的智慧錶，所以我對今年推出 Apple Watch S7 就抱有非常大的期待，不過看完發表會後稍稍有點失望啊～升級不像傳聞中的「大改版」比較適合叫 Apple Watch 6S 的感覺 XD 在發表會上對於 Apple Watch S7 的描述不算多，官網也還看不到完整規格、價格與開賣日期，所以就先針對目前已知的來看看新舊兩代差在哪吧

外觀

原本外界傳聞 Apple Watch S7 的邊框會跟 iPhone 13 系列一樣，走平整方正的路線，但結果出爐，它跟前一代差不多 XD 不過這一代在邊緣的設計時，有考慮到光線折射原理，所以是呈現一體成形完整包覆的視覺感，不像前一代可以明顯看到、摸到邊框跟螢幕的接合處

尺寸上面 Apple Watch S7 有 41mm 和 45mm 兩種，Apple Watch S6 則是 40mm 跟 44mm。其實螢幕面積跟上一代是一樣的，只是 Apple Watch S7 的顯示器重新設計，把邊框縮窄 40% 來到 1.7mm，讓整體螢幕可視的占比提升 20%，而且顯示的內容範圍也比前一代多了 50 %。可視範圍更大代表更好操作，也能降低誤觸的機率

顏色上因為材質而有所差異，所以這邊以條列式來說明。錶帶的款式我就不多贅述了，大家可到官網查詢，另外 Apple Watch S7 的錶帶是可容於前幾代 Apple Watch 的

Apple Watch S7： ●鋁金屬：綠、紅、藍、午夜色、星光色 ●不鏽鋼：銀、石墨色、金 ●鈦金屬：鈦金屬、灰 Apple Watch S6： ●鋁金屬：銀、灰、金、藍、紅 ●不鏽鋼：黑、銀、金 ●鈦金屬：黑、白

耐用度升級

Apple Watch S7 這次特別強調「耐用」，是以往比較少見的。官方表示這代的手錶擁有更強大堅固的水晶玻璃錶面，比 Apple Watch S6 厚 50%，在不犧牲光學清晰度之下還能變得更加抗裂。另外還有 IP6X 防塵認證，以及 WR50 防水等級，讓 Apple Watch S7 在戶外使用上更耐用

功能與新系統

原本大家都在猜會不會有血糖偵測，但是最終沒有 XD，以功能上來說跟 Apple Watch S6 一樣，都有支援血氧濃度、心電圖、心率通知、心律偵測、SOS緊急通知、跌倒偵測、GPS、Apple Pay 等功能

不過未來推出的 Apple Watch S7 應該會直接搭載最新的系統 watchOS 8，將會有全新的個人化動態錶盤。運動方面則是針對單車族提供騎行跌倒偵測，當有意外發生會幫你撥打緊急電話，另外還會新增太極、皮拉提斯兩項運動喔。新的 App 則是正念 App，其實跟冥想有點像，只能說近年不管國內外都超流行的，以冥想達到放鬆無我的境界，消除生活上的壓力還能檢視內心狀態

續航差不多

Apple Watch 真的什麼都好，但續航方面真的 QQ，但這也是因為高階晶片運算會更耗能，所以市面上的高階手錶幾乎都有續航這個硬傷。Apple Watch S7 的續航跟前一代一樣都是 18 小時，肯定是需要一天充一次電的，但是官方有說，他們這次重新設計了充電器架構，支援快充技術讓整體充電速度提升 33%，電量從 0% 到 80% 需要花費 45 分鐘，充電 8 分鐘就可以支援 8 個小時的睡眠偵測

小結

Apple Watch S7 乍看之下跟前一代差不多，但我想是因為我用過第六代，所以這些升級會覺得無感，但如果你是用第六代以前的機型，應該會覺得有大幅的升級。總結一下這次 Apple Watch S7 的重點，就是更耐用、更大的螢幕、快速充電、全新錶盤，還有 watchOS 8 帶來的升級。如果你是第六代之前的錶款，想要升級最新的手錶還是很可以的，畢竟蘋果生態系帶來的便利，真的是很難被取代的。不過若你手中如果戴著第六代，那就不用急著升級了。最後也附上規格表給大家參考～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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