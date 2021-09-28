快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

蘋果從未公開用戶數 Apple TV+北美訂閱人數「不到2000萬人」

聯合新聞網 / 楊又肇

相較Netflix在今年8月對外聲明旗下付費訂閱用戶人數已經達2.09億人，迪士尼旗下Disney+服務訂閱人數則達1.16億人，蘋果從2019年11月推出的串流影音服務Apple TV+，卻始終未有正式對外公開的用戶數據。但從國際戲劇舞台雇員聯盟 (International Alliance of Theatrical Stage Employees,IATSE)透露說法，則顯示Apple TV+目前在美國及加拿大境內訂閱使用人數不到2000萬人。

不過，依照美國電視台CNBC報導內容，蘋果方面並未針對目前Apple TV+服務訂閱使用人數作回應，但強調在旗下串流影音服務平均支付工資與主要串流影音服務相當。

而從國際戲劇舞台雇員聯盟每年7月1日與串流影音服務業者簽約內容，明定服務訂閱使用人數不足2000萬人以下的情況，業者可以透過較低工資聘僱幕後工作人員，以利製作成本較高內容吸引更多使用者觀看。

這樣的條款則凸顯影音內容幕後工作人員長期低新問題，甚至在去年因為新型冠狀病毒疫情影響之下，更讓許多影音幕後工作人員面臨更多工作謀生壓力。因此，加入國際戲劇舞台雇員聯盟約15萬成員計畫在今年10月發起罷工，藉此爭取更合理的工資與工作條件。

目前使用者可以透過購買新款蘋果產品，藉此獲得免費3個月的Apple TV+使用服務，或是在免費使用7天後，以每月新台幣170元價格訂閱，另外也能透過訂閱使用Apple One服務，使用Apple TV+等服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 疫情 Apple TV

延伸閱讀

別急著買！蘋果證實部分iPhone13有Bug 4大災情一次看

iPhone 13傳災情 用戶無法透過Apple Watch解鎖

Apple 為舊款 iPhone 和 iPad 發布 iOS 12.5.5 更新 具有「重要的安全更新」

iPhone13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎

相關新聞

iPad mini 6跟iPad Air 4怎麼挑？主要看這幾點需求

首先來看看外觀，外觀最重要的就是尺寸了吧，畢竟也要考量到你是否會帶出門使用，體積越小也就越方便。iPad mini 6 搭載 8.3 吋 Liquid Retina 螢幕，體積是 195.4×138.4×6.3 mm，跟一本小說差不多，重量則是因版本有些微差距，Wi-Fi 版 293g，行動網路版 297g（iPhone 13 Pro Max 是 238g）

新研究報告：Apple Watch 可成功檢測非心房顫動外的心律不整

「在開賣之前」，新研究報告指出Apple Watch 能夠成功檢測非心房顫動外的心律不整，究竟是產品開賣的強心針或是蘋果的行銷手法呢... Apple Watch 從推出健康檢測相關功能以來，一

YouTube正在測試離線下載觀看使用模式 Chrome、Edge、Opera用戶可搶先體驗

YouTube目前正在測試透過桌機版瀏覽器下載影片，藉此在離線狀態下維持觀看的使用模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。