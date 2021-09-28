蘋果從未公開用戶數 Apple TV+北美訂閱人數「不到2000萬人」

相較Netflix在今年8月對外聲明旗下付費訂閱用戶人數已經達2.09億人，迪士尼旗下Disney+服務訂閱人數則達1.16億人，蘋果從2019年11月推出的串流影音服務Apple TV+，卻始終未有正式對外公開的用戶數據。但從國際戲劇舞台雇員聯盟 (International Alliance of Theatrical Stage Employees,IATSE)透露說法，則顯示Apple TV+目前在美國及加拿大境內訂閱使用人數不到2000萬人。

不過，依照美國電視台CNBC報導內容，蘋果方面並未針對目前Apple TV+服務訂閱使用人數作回應，但強調在旗下串流影音服務平均支付工資與主要串流影音服務相當。

而從國際戲劇舞台雇員聯盟每年7月1日與串流影音服務業者簽約內容，明定服務訂閱使用人數不足2000萬人以下的情況，業者可以透過較低工資聘僱幕後工作人員，以利製作成本較高內容吸引更多使用者觀看。

這樣的條款則凸顯影音內容幕後工作人員長期低新問題，甚至在去年因為新型冠狀病毒疫情影響之下，更讓許多影音幕後工作人員面臨更多工作謀生壓力。因此，加入國際戲劇舞台雇員聯盟約15萬成員計畫在今年10月發起罷工，藉此爭取更合理的工資與工作條件。

目前使用者可以透過購買新款蘋果產品，藉此獲得免費3個月的Apple TV+使用服務，或是在免費使用7天後，以每月新台幣170元價格訂閱，另外也能透過訂閱使用Apple One服務，使用Apple TV+等服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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