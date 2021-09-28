Zoom讓聊天室功能回覆變得更簡單 加入分組討論功能
在近期舉辦的Zoomtopia活動上，Zoom宣布旗下線上會議服務做了諸多更新，並且針對Zoom Chat、Zoom會議與Zoom Room增加諸多功能。
由於疫情影響，以及包含遠距辦公、線上學習模式持續普及，使得Zoom服務使用比例越來越顯著，因此也產生更多使用需求。此次在Zoomtopia活動期間宣布更新，主要聚焦在Zoom Chat、Zoom會議與Zoom Room服務，藉此簡化使用者操作流程，同時也能讓線上會議變得更容易進行。
其中，更新後的Zoom Chat功能將可讓使用者更了解聊天頻道為公開或私人狀態，同時也能減少在單一畫面上顯示過多的對話框或聊天頻道，另外也能透過更多字體變化強調訊息內容，或是標示重點，甚至也增加個人化訊息，讓其他人可以更容易知曉個人狀態。
同時，使用者目前也能直接針對特定訊息進行回覆，以利其他使用者能在眾多訊息中理解是針對哪一個訊息進行回覆，但目前圖片與系統訊息無法被指定回覆。
而在Zoom會議功能更新方面，則是針對將會議透過Google行事曆或Outlook邀約情況，讓會議發起人可以清楚知曉受邀卻尚未出席與會者名單，並且能直接透過列表邀請加入會議。此外，會議發起人或共同主持人目前也能透過點擊畫面左上角的加密圖示，藉此確認當前會議有哪些安全性功能。
至於在Zoom Rooms功能部分則是加入分組討論室 (Breakout Room)設計，讓與會者能透過分組形式進行討論，藉此可讓線上分組討論變得更容易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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