Razer推出低價版遊戲主機用耳機Kaira X 搭配PS5、Xbox Series X|S或控制手把配色
去年配合Xbox Series X|S推出Kaira系列遊戲耳機後，Razer再度宣佈推出價位較低的有線版本Kaira X，同時不僅能用在遊戲主機，亦可透過3.5mm耳機線連接方式用於PC或手機。
跟去年推出的Kaira與Kaira Pro比較，Kaira X一樣採用50mm口徑的TriForce發聲單體，一樣搭載心型指向麥克風，並且在耳罩上搭載獨立麥克風靜音按鍵，以及音量調整滾輪，耳罩也採用FlowKnit記憶泡綿設計，但是並未採用鈦金屬材質包覆的發聲振膜，同時僅以有線形式連接使用。
不過，相比先前推出款式採用黑色與綠色設計混搭，Kaira X則是推出以黑白兩色混搭、並且以藍色點綴的PlayStation遊戲主機版本，以及以黑色與綠色、白色與灰色混搭，藉此對應Xboxx Series X與Xbox Series S配色的Xbox遊戲主機版本，另外還會推出可配合Xbox控制手把的藍色與黑色、紅色與黑色，以及綠色與黑色款式。
建議售價方面，Kaira X將以新台幣1799元價格銷售。
另外，Razer也同步針對Xbox控制手把推出快速充電座配件，可對應Xbox One、Xbox Series X|S等遊戲主機對應控制手把，分別提供黑、藍、白、紅、綠配色選項，另外也會推出與微軟合作的Aqua Shift版本，建議售價為新台幣1450元，Aqua Shift版本則尚未公布售價資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪別急著買iPhone 13…蘋果證實有Bug 4大災情一次看
▪iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了
▪五倍券買iPhone 13？蘋果直營店「不收紙本」 但還有這些方法
▪iPhone 13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言