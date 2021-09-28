Razer推出低價版遊戲主機用耳機Kaira X 搭配PS5、Xbox Series X|S或控制手把配色

去年配合Xbox Series X|S推出Kaira系列遊戲耳機後，Razer再度宣佈推出價位較低的有線版本Kaira X，同時不僅能用在遊戲主機，亦可透過3.5mm耳機線連接方式用於PC或手機。

跟去年推出的Kaira與Kaira Pro比較，Kaira X一樣採用50mm口徑的TriForce發聲單體，一樣搭載心型指向麥克風，並且在耳罩上搭載獨立麥克風靜音按鍵，以及音量調整滾輪，耳罩也採用FlowKnit記憶泡綿設計，但是並未採用鈦金屬材質包覆的發聲振膜，同時僅以有線形式連接使用。

不過，相比先前推出款式採用黑色與綠色設計混搭，Kaira X則是推出以黑白兩色混搭、並且以藍色點綴的PlayStation遊戲主機版本，以及以黑色與綠色、白色與灰色混搭，藉此對應Xboxx Series X與Xbox Series S配色的Xbox遊戲主機版本，另外還會推出可配合Xbox控制手把的藍色與黑色、紅色與黑色，以及綠色與黑色款式。

建議售價方面，Kaira X將以新台幣1799元價格銷售。

另外，Razer也同步針對Xbox控制手把推出快速充電座配件，可對應Xbox One、Xbox Series X|S等遊戲主機對應控制手把，分別提供黑、藍、白、紅、綠配色選項，另外也會推出與微軟合作的Aqua Shift版本，建議售價為新台幣1450元，Aqua Shift版本則尚未公布售價資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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