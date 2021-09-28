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YouTube正在測試離線下載觀看使用模式 Chrome、Edge、Opera用戶可搶先體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

YouTube目前正在測試透過桌機版瀏覽器下載影片，藉此在離線狀態下維持觀看的使用模式。

此項測試預計持續到10月19日，並且開放Chromium架構打造的桌機版Chrome、Microsoft Edge，或是Opera瀏覽器測試。

使用者僅需在觀看YouTube影片時選擇「下載」，或是在瀏覽介面透過選單下載。與先前提供儲存選項不同，此項功能顯然可讓使用者在裝置離線狀態下，仍可透過YouTube服務觀看先前下載影片，但無法透過其他軟體服務開啟下載內容。

類似模式，Netflix目前在其服務已經提供下載離線觀看功能，讓使用者能將想要觀看影片下載至裝置，並且能在沒有網路情況下直接透過Netflix服務播放影片，藉此吸引人持續觀看內容。

不過，相比Netflix是透過使用者付費訂閱方式獲利，YouTube營運模式則是透過廣告內容曝光為主，因此在此項功能測試過程中，YouTube顯然也會觀察透過這樣的影片使用模式是否影響原本廣告營收，或是可能構思其他廣告曝光獲利模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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