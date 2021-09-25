Intel：Wi-Fi 7將比Wi-Fi 6快3.6倍 實際應用產品2024年問世

Intel在目前處理器產品持續推廣Wi-Fi 6應用模式後，接下來也計畫以IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT)標準打造下一代Wi-Fi 7無線網路技術，預計對應30Gbps以上無線連接速率，並且提供現有Wi-Fi 6約3.6倍傳輸速率。

相較本身以IEEE 802.11ax標準為基礎的Wi-Fi 6，預計以IEEE 802.11be EHT標準打造的Wi-Fi 7無線網路技術，將鎖定30Gbps以上無線連接速率，另外也將從Wi-Fi採用的1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度調變)提升至4096-QAM，並且維持使用OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access，正交分頻多重接取)。

另外，在支援頻道寬度部分也從160MHz提升至最寬320MHz，並且加入新開放的6GHz頻段 (可在5.925GHz〜7.125GHz範圍內最高支援3個不重疊的320MHz頻)道，並且繼續支援2.4GHz和5GHz頻段連接模式。而 MIMO (Multi-Input Multi-Output,多輸入多輸出)設計部分，則將從最高8條空間流增加至16條。

讓網路封包能以更大彈性正確、低延遲傳遞

至於在應用IEEE 802.11ax標準部分，則包含相容既有資料傳輸封包格式，同時也加入新標準規範，而在資料傳輸部分原本需要透過連續通訊頻道情況，則是增加Multi-RU功能，可避開因在地法規無法使用頻率，並且透過其他頻率傳輸資料，另外也支援Multi-link Operation多重連接模式，可同時透過不同頻段或不同頻道與無線路由器連結，藉此提昇最大傳輸速度 (透過多頻段、多頻道同時傳輸)，並且以相同封包傳輸確保可靠性，或是利用可優先使用頻段、頻道減少傳輸延遲問題。

而在需要專用、低延遲、高度可靠性的連接需求時，則可保留專屬傳輸時段，同時也能對應2.4GHz、5GHz、6GHz，甚至目標可加入60GHz頻段連接使用模式，藉此讓Wi-Fi 7能有更好連接效益。

預計要等到2024年才會有實際應用產品問世

目前Wi-Fi 7尚未釋出正式版本規範，從今年5月確認初步規格之後，接下來將會由Wi-Fi聯盟整合所有聯盟成員提出技術方案，預計會在2023年11月至2024年5月之間確認正式版本設計，後續才會有實際應用產品問世，並且進入市場銷售。

依照Intel說明，Wi-Fi 7將鎖定更高頻寬、更低延遲傳輸表現，同時對應串流影音、線上會議、無線電競、線上即時協作、雲端或邊緣運算，以及虛擬實境或擴增實境等虛擬視覺互動應用，同時也能用於工業物聯網、智慧醫療、智慧城市等應用需求，同時也能與藍牙技術、5G網路技術整合，讓使用者能透過無線形式輕易使用各類智慧服務。

除了Intel，目前包含Qualcomm、聯發科等處理器業者也開始積極布局Wi-Fi 7無線網路連接應用技術，同時也預期與5G網路資源串接，藉此打造更聰明的無線網路連接使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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