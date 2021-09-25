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歐盟不只希望強制統一使用充電介面 更將要求充電器拆分銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

路透新聞報導指稱，歐盟委員會稍早提議將強制要求所有電子產品維持使用統一充電介面，同時也將要求充電器配件與電子產品分開銷售，不能再於原廠包裝內提供。

實際上，歐盟從很早之前就提出使用統一充電介面設計的要求，而過去是以micro USB為設計，近年則是改為使用更方便，並且能對應更高充電功率的USB-C

不過，過去推行統一充電介面設計並未做強制要求，雖然不少廠商均跟進採用相同充電介面，但仍有些廠商如蘋果維持使用自訂充電介面，因此歐盟委員會從去年開始決議，將推動新一波充電連結規格統一，希望能降低消費者充電使用麻煩，長遠目標則希望減少電子垃圾生成比例。

而若未來強制要求使用統一充電介面，勢必對蘋果會造成一定影響，但從蘋果近年陸續將Mac、iPad機種均換上USB-C充電介面，顯然也計畫配合歐盟政策上的調整做改變。在去年銷售的iPhone 12系列，則是已經取消隨附USB充電器，藉此讓盒裝包裝更為精簡。

但從蘋果看法認為，歐盟強制要求使用統一充電介面，將會扼殺技術差異化發展彈性，甚至也會限制技術創新可能性。至於歐盟委員會說法則強調此項調整並非僅針對蘋果，更說明過去10年以來已經讓市場上流通使用的30種充電介面減少為3個，藉此增加使用者充電便利性，同時也能減少電子垃圾問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 USB-C 蘋果

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