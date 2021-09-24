隸屬三星的Harman啟用全新品牌InfinityLab 推出各類電源相關配件

聯合新聞網 / 楊又肇

目前隸屬於三星的Harman International，日前宣布啟用全新品牌InfinityLab，藉此進軍電源相關配件產品，並且標榜以永續理念打造產品。

在標榜永續理念下，InfinityLab推行的電源相關配件產品均以90%可回收塑膠打造，以及回收聚酯材料製作線材，同時在產品包裝也會採用回收材質製作，其中包含過認證森林採購紙板。

而產品本身則包含20W、30W、65W充電器，其中65W規格更採用目前常見的氮化鎵 (GaN)設計，輸出連接埠則包含對應目前常見的USB-C，以及對應舊款USB裝置使用的USB-A連接埠。

此外，InfinityLab也推出包含5000mAh、10000mAh容量行動電源，分別對應18W輸出與30W輸出充電功率，並且搭載內建USB-C或Lightning連接線設計，以及包含兩款對應5000mAh及10000mAh電池容量，同時搭載Qi無線充電設計的行動電源配件，輸出充電功率同樣對應18W或30W。

其他配件則包含可同時對應有線充電，同時對應15W無線充電功率與最高33W充電功率輸出的無線充電座，以及具備主動降噪與消除回音的ClearCall通話配件。

售價部分，充電器配件將從19.95美元起跳，最高售價為49.95美元，內建連接線的行動電源售價則分別為49.95美元或69.95美元，至於對應無線充電的行動電源則分別以59.95美元與79.95美元價格銷售，而無線充電座售價則是69.95美元，ClearCall通話配件售價為129.95美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 品牌

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