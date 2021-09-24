Galaxy Watch 4 Thom Browne Edition限量版確定9/29在台上市

先前預告會在今年秋季單獨銷售，同時也確定會在台灣市場推出的Galaxy Watch 4 Thom Browne Edition限量版，稍早由三星公布在台上市消息，確定在9月29日中午12點透過三星商城獨家銷售，建議售價為新台幣23888元。

除了外觀、錶帶及充電器配件均採用Thom Browne設計風格，Galaxy Watch 4 Thom Browne Edition限量版本質上與標準版並沒有差異，一樣採42mm規格設計，內建處理器為Exynos W920，並且配置對應心率、血氧含量、血壓及心電圖量測功能的三星BioActive感測元件，操作介面則對應觸控及虛擬錶圈操作使用模式。

除了轉動錶圈或觸控操作，三星此次更在Galaxy Watch 4系列增加諸如揮動手臂、轉動手腕進行手機接聽或掛斷操作，使用者也能透過Knock Knock手勢設定個人偏好操作。同時，Galaxy Watch 4系列目前也支援跨裝置自動切換連接，讓使用者使用不同三星裝置時均可維持連動。

此外，Galaxy Watch 4 Thom Browne Edition限量版同樣也能透過手指與手錶接觸量測15秒，即可判斷個人骨骼肌、脂肪含量、體脂、BMI身體質量指數與身體水分含量等數據，精準度更標榜高達98%。

而透過與Google合作Wear OS作業系統，更可串接Google及更多第三方應用服務，同時也依然可以使用三星期下Samsung Pay、Bixby數位助理服務，或是與SmartThings物聯網裝置連動。至於全新OneUI Watch介面設計，將對應更簡潔、直覺操作體驗，並且能與手機有更進一步連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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