微軟打造適應性工具組 讓身障人士更方便使用Surface系列機種

除了更新Surface系列產品，微軟也針對更多使用Surface系列機種的身障人士推出Surface適應性工具組 (Surface Adaptive Kit)，讓身體不便的身障人士能藉此更容易使用Surface裝置。

如同微軟過去在Xbox平台打造可讓行動不便玩家使用的Xbox Adaptive Controller，微軟也希望能協助更多身體不便的身障人士使用Surface系列機種。

此次推出的Surface適應性工具組，是以貼紙形式黏附使用的輔助配件，例如可將高亮度顏色標示，並且有明顯手指觸感的貼紙黏貼在鍵盤按鍵，讓視力不佳的身障人士可以透過觸覺知曉按鍵對應功能，或是判斷鍵盤按鍵排列位置，此外也能透過顏色標示貼紙標示線材對應連接位置，或是透過拉繩方式將Surface機種背面腳架拉開。

Surface適應性工具組是由微軟包容性科技實驗室 (Inclusive Tech Lab)打造，而先前推出的Xbox Adaptive Controller其實也是源自包容性科技實驗室的設計。

而在Surface適應性工具組的設計中，更包含工具組本身包裝便相當容易讓身障人士打開使用，不會出現產品標榜讓身障人士更方便使用，結果卻連包裝都難以讓人打開的窘境。

微軟並未說明Surface適應性工具組具體售價，但透露預計會在今年底進入市場銷售，藉此協助更多身障人士使用Surface系列機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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