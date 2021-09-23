微軟揭曉Intel EVO規格Surface Pro 8 同步推出更高效能的Surface Laptop Studio

在此次以Surface為主軸的發表活動上，微軟一口氣揭曉包含Surface Pro 8、Surface Go 3，以及搭載有史以來最高運算效能設計的Surface Laptop Studio，另外更針對先前推出的Surface Pro X做了更新，並且將作業系統更新為Windows 11。

Surface Pro 8

相較先前設計，Surface Pro 8採用Intel EVO形式設計，並且採用Intel第11代Core系列處理器，從PixelSense螢幕也從前一版採用的12.3吋增加為13吋，更對應最高可達120Hz畫面更新率與Dolby Vision顯示效果，同時邊框也變得更窄。

而整體使用模式則與先前版本相同，一樣可對應多段立架支撐角度，但在兩組USB-C連接埠加入支援Thunderbolt 4設計，藉此對應外接顯示卡盒或更多Thunderbolt配件，同時鍵盤保護蓋也採用與Surface Pro X相同設計，可在與螢幕機身吸附位置收納新款Surface Slim Pen 2手寫筆，或是將手寫筆吸附在Surface機身。

另外，背面主相機終於從原本的800萬畫素升級至1000萬畫素，但視訊鏡頭則仍維持500萬畫素規格。

Surface Slim Pen 2手寫筆

至於在新款Surface Slim Pen 2手寫筆設計部分，則是採用扁平筆身設計，同時更在筆身內加入震動馬達與微軟自製處理器G6，在書寫塗鴉過程透過細微震動模擬真實筆觸，藉此增加使用手感。

Surface Go 3

此次更新的Surface Go 3，則是延續過往機種設計，但是處理器則是從原本Atom規格升級為第10代Core i3處理器，在運算效能標榜提昇60%之多。

不過，除了處理器規格升級之外，螢幕依然維持採用10.5吋與3:2顯示比例，整體介面也未有改變，Surface Pen手寫筆一樣是以磁吸固定在機身側面，但在使用功能則是加入兒童模式。

Surface Laptop Studio

標榜為有史以來最高運算效能表現的Surface機種，微軟在新款Surface Laptop Studio採用Intel第11代Core H35系列處理器，可選擇使用6核心或8核心設計規格，獨立顯示卡更採用NVIDIA GeForce RTX 3050Ti。由於採用更高運算效能設計，因此Surface Laptop Studio底部厚度也變得較明顯，觸控螢幕則採14.4吋PixelSense規格設計。

除了一般筆電使用模式，Surface Laptop Studio更可將螢幕拉起，並且配合背後支架調整螢幕角度，甚至可讓螢幕接近壓平角度，當做畫板形式使用。Surface Laptop Studio本身也支援Surface Slim Pen 2手寫筆，同時也能將手寫筆吸附在底側固定，並且能透過無線充電方式補充電力。

換上Windows 11的Surface Pro X

此次同步更新的Surface Pro X，則是維持與2019年推出機種相同設計，一樣採用以Qualcomm第二代Snapdragon 8cx處理器為基礎的SQ2，而此次推出版本則是僅對應Wi-Fi連網功能，並未支援行動上網使用模式，更將作業系統更換為Windows 11，並且強化在Arm架構下的64位元x86應用程式模擬功能。

建議售價方面，Surface Pro 8將從1099.99美元起跳價格銷售，Surface Go 3建議售價則從399.99起跳，至於新版Surface Pro X建議售價則從899.99美元起跳，而此次推出的Surface Slim Pen 2手寫筆建議售價則是129.99美元。

微軟在此次發表活動中，更宣布以含有20%比例海洋垃圾回收材質製作的滑鼠，外觀上與微軟過去推出的Surface滑鼠相似，只是材質採用環保形式打造，建議售價則是24.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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