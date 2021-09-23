微軟允許在非相容硬體安裝Windows 11 但不負責後續產生問題
針對即將在10月5日釋出正式版本的Windows 11，微軟先前說明即使硬體設備不在相容清單內，使用者依然可以自行安裝，但不保證其執行穩定性。而顯然為了說服使用者透過較新的硬體設備使用Windows 11，微軟不僅表示不會針對非相容硬體設備上運作的Windows 11釋出後續更新，更說明一旦使用者選擇在非相容硬體設備上安裝Windows 11，將必須自行負責後續使用異常、硬體損壞問題，更說明這樣的情況將不再硬體業者保修範圍內。
依照微軟開出使用Windows 11作業系統基本條件，包含至少需要使用Intel第8代以後的Core系列處理器，或是AMD Ryzen 2000系列以後的處理器，同時記憶體必須在4GB以上，儲存容量也至少要有64GB，另外在系統部分也必須具備UEFI BIOS，以及硬體或軟體形式的TPM 2.0安全設計。
雖然微軟在後續稍微放寬硬體要求，將部分Intel第7代高階Core處理器納入，但依然僅有近幾年的PC硬體設備符合升級要求，代表微軟希望在Windows 11與Windows 10使用體驗做明顯區隔，另一方面也能與PC硬體業者推動換機潮，藉此讓市場開始汰換使用許久的舊款PC設備。
而為了讓使用者有更大動力更換老舊PC設備，微軟除了在Windows 11安裝要求設下不少限制，更表示若使用者選擇以手動方式在老舊PC設備安裝Windows 11，之後將無法獲得後續更新維護與技術支援，因為在原本使用規範中就未包含非相容的硬體設備。
此外，微軟也針對執意在老舊PC安裝Windows 11的使用行為，要求必須同意簽署免責項目，並且自行承擔在非相容硬體設備使用Windows 11所產生問題，原因在於微軟認定這樣的使用行為並非在正常範圍內，因此將允許硬體業者無需針對此類使用情況提供後續技術支援或保修服務。
類似情況，微軟日前也說明不會認同以軟體等方式，在採用M1處理器的Mac安裝Windows 11使用模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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