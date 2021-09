Disney+確定11/12進駐台灣市場 皮克斯、漫威等六大品牌看到飽

日前確認將在今年11月正式進駐台灣市場,迪士尼稍早確認將在10月8日於台灣說明服務上線細節,同時也確定會在11月12日於台灣及南韓等亞太地區市場上線運作,香港市場則預計在11月16日上線。

目前Disney++服務已經覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等61個國家地區,並且以21種語言提供使用。內容方面,目前分別提供旗下包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌收錄電影及內容,其中包含Disney+專屬原創內容與特輯,另外也包含國家地理紀錄片及Star頻道。

而預計在11月12日針對Disney+用戶舉辦的Disney+ Day活動,迪士尼透露將增加更多新內容與粉絲慶祝活動,其中包含漫威影業《尚氣與十環傳奇》將於Diney+平台首映,而包含冒險電影《叢林奇航》,以及Disney+原創電影《Home Sweet Home Alone》與全新原創系列短片《雪寶說故事》 (Olaf Presents)都會在Disney+ Day上映。

其他包含《Frozen Fever》、奧斯卡獲獎短片《Feast》和《Paperman》、獲得奧斯卡提名的米奇老鼠短片《Get A Horse!》、《星際大戰》傳奇賞金獵人波巴費特的起源和傳奇特別企劃、向Disney+旗下品牌致敬的《辛普森家庭》特製短片,以及與《路卡的夏天》中人物同台的皮克斯動畫短片《Ciao Alberto》也均在當天上映。

另外,包含國家地理《傑夫高布倫妙看世界》 (The World According to Jeff Goldblum)第2季將一次推出前五集,由米高基頓主演的Star頻道全新原創劇集《毒疫》 (Dopesick)也將在Disney+平台上映,而漫威電影宇宙也準備在Disney+上推出展望未來的慶祝特別節目。

