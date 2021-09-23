Facebook更新Portal系列視訊互動機種 方便更換使用位置、螢幕角度

Facebook稍早宣布推出新款Portal系列視訊互動機種，分別推出方便改變使用地點的Portal Go，以及採用14吋螢幕設計、可隨使用需求改變螢幕傾斜角度的Portal+。

其中，Portal Go採用10吋與1280 x 800解析度螢幕，並且在機身背面搭載方便提握的手把設計，讓使用者能更方便在家中任何位置使用，同時可藉由專用充電座補充電力，單次充滿電力情況下，約可對應最多14小時的音樂播放使用時間，透過Messenger進行通話約可對應5小時左右續航表現。

而此次同步更新的Portal+，則是採用14吋螢幕設計，相比2018年推出款式小了一些，但解析度則從1920 x 1080提高為2140 x 1440，同時也能依照使用需求改變螢幕傾斜角度。

兩款裝置均搭載1200萬畫素超廣角視訊鏡頭，並且可透過自動識別方式追蹤拍攝對象，讓使用者能持續維持在拍攝畫面中間位置，同時也支援自動變焦，以及自動調整收音功能，讓使用者在不同位置發聲時，均可以相近音量讓其他人聆聽。

另外，在隱私部分也一樣提供實體可遮擋視訊鏡頭的機構設計，以及可關閉相機與麥克風功能的獨立按鍵，Facebook也強調自動識別使用者位置等功能應用也都是在Portal裝置上完成運算，並未將任何資料上傳至雲端。

Facebook此次也針對Portal系列進行更新，包含增加可將Portal裝置分享給家人使用，同時也能針對分享裝置可使用功能提供限制設定，例如讓家中小孩僅能透過Portal裝置聯繫家中成員，或是僅能使用特定app，更預計在今年12月增加支援微軟Microsoft Teams服務，讓使用者能透過家中的Portal裝置參與線上會議，目前則是已經支援Zoom、Webex等線上會議服務。

售價部分，Portal Go將以199美元價格銷售，新款Portal+建議售價則是349美元，預計從即日起開放美國市場預購，並且會在10月19日正式上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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