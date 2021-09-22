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蘋果iOS 15.1 可存疫苗接種卡！

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
iPhone新發布的iOS 15.1可存疫苗接種紀錄。路透
iPhone新發布的iOS 15.1可存疫苗接種紀錄。路透

蘋果今天凌晨公布的iOS 15.1更新，增加了新的健康功能，其中包括可在IPhone等裝置內建的健康應用程式（app），下載和儲存可驗證的新冠疫苗接種卡或檢測結果。 

蘋果開發商網站的一則貼文說明，蘋果利用SMART Health Cards來支援這項功能。這意味，如果iPhone用戶的醫療保健提供商或地方政府使用SMART Health Cards平台，他可以批准第三方應用程式的請求，與航空公司、活動場所和其他企業，分享已儲存在app裡的個人紀錄。用戶也可以選擇在蘋果錢包（ Wallet）裡加入疫苗接種卡，方便展示。

蘋果 疫苗

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