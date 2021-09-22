IKEA攜手華碩ROG品牌打造遊戲家具 10月進駐全球市場
去年9月攜手華碩ROG品牌，並且在中國率先推出首波合作適合遊戲使用的聯名家具，並且在今年5月進駐日本市場後，IKEA稍早再次宣布此系列聯名家具將在10月進駐更多國家地區市場，其中也會在台灣市場推出。
IKEA與華碩ROG品牌合作聯名家具總計約30多款，包含HUVUDSPELARE、UTESPELARE、MATCHSPEL、GRUPPSPEL、UPPSPEL、LÅNESPELARE在六大系列家具產品。其中，UPPSPEL系列由IKEA與華碩ROG團隊深入合作，依照遊戲玩家使用需求打造合適家具，其餘5款系列家具則由IKEA自行打造，並且冠上華碩ROG品牌。
合作家具品項則包含基本桌椅、收納櫃，另外也包含升降桌、杯架、耳機架、滑鼠線夾、頸枕、靠墊、環形燈、毯子及滑鼠墊。除了部分家具產品特別針對遊戲遊玩需求打造，但其中仍有不少家具直接沿用既有設計，只是換上電競風格的黑、白等色調設計。
依照IKEA先前說明，攜手華碩ROG品牌合作，希望借重ROG品牌在遊戲市場發展經驗，結合本身製造家具能力與經驗，創造更多符合遊戲使用的家具產品。除了與華碩ROG中國團隊合作，更由位於上海的產品發展中心著手設計適用於遊戲的家具。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪「蘋果從來不公布」新iPad mini記憶體加大、iPad仍為3GB
▪iPhone 13毫米波5G又成空？和iPhone 12一樣僅這國機型才有
▪iPhone 13哪裡買最讚？網友曝購買祕訣大推這處
▪全機種電池容量曝光 這型號增加18%超有感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言