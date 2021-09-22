快訊

校園取消宇美町式施打法「防暈針」？指揮中心回應了

UN大會外交戰：習近平的「普世民主」？與拜登的新冷戰

IKEA攜手華碩ROG品牌打造遊戲家具 10月進駐全球市場

聯合新聞網 / 楊又肇

去年9月攜手華碩ROG品牌，並且在中國率先推出首波合作適合遊戲使用的聯名家具，並且在今年5月進駐日本市場後，IKEA稍早再次宣布此系列聯名家具將在10月進駐更多國家地區市場，其中也會在台灣市場推出。

IKEA與華碩ROG品牌合作聯名家具總計約30多款，包含HUVUDSPELARE、UTESPELARE、MATCHSPEL、GRUPPSPEL、UPPSPEL、LÅNESPELARE在六大系列家具產品。其中，UPPSPEL系列由IKEA與華碩ROG團隊深入合作，依照遊戲玩家使用需求打造合適家具，其餘5款系列家具則由IKEA自行打造，並且冠上華碩ROG品牌。

合作家具品項則包含基本桌椅、收納櫃，另外也包含升降桌、杯架、耳機架、滑鼠線夾、頸枕、靠墊、環形燈、毯子及滑鼠墊。除了部分家具產品特別針對遊戲遊玩需求打造，但其中仍有不少家具直接沿用既有設計，只是換上電競風格的黑、白等色調設計。

依照IKEA先前說明，攜手華碩ROG品牌合作，希望借重ROG品牌在遊戲市場發展經驗，結合本身製造家具能力與經驗，創造更多符合遊戲使用的家具產品。除了與華碩ROG中國團隊合作，更由位於上海的產品發展中心著手設計適用於遊戲的家具。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 IKEA 華碩 ROG

延伸閱讀

黃敏惠購超萌鯊魚玩偶 「IKEA Hej」行動店嘉義今開幕

華碩推ROG月光系列電競周邊 機械式鍵盤售價3,190元

全球首座「IKEA貨櫃Hej行動商店」快閃嘉義！不只家具，店面也能重組

華碩下半年旗艦手機ROG Phone 5s 15日起電信開賣

相關新聞

4步驟打開AirPods遠端監聽功能 戴耳機走遠能偷聽對話

國外一名女子發現蘋果藍牙耳機AirPods的隱藏版功能，只要打開iPhone上的「聽力」功能，就可透過AirPods遠端監聽他人對話，她實測將手機放在遠處，自己戴著耳機離開，竟能透過耳機聽到其他人在手機附近的對話。

他嘆「筆電外接滑鼠是老人？」 網揭殘酷現況：時代的衝擊！

在科技化的時代，筆記型電腦越來越方便，由於攜帶方便的優點，因此也逐漸取代桌上型電腦，許多人都會直接使用筆電的觸控面板，不會另接滑鼠。有網友大嘆，「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」其他人也驚覺，「好像是欸！公司妹妹都不用滑鼠，反而覺得為什麼我們要用滑鼠，時代的衝擊」。

郭明錤估iPhone指紋辨識後年回歸 2024年首推折疊機

天風國際證券分析師郭明錤在20日發表的報告中表示，蘋果公司可能會在2023年推出搭載螢幕下指紋辨識器的新款iPhone，...

AirPods出貨量下滑 全球前5大真無線耳機品牌市場佔有率排名出爐

集微網消息，全球無線耳機幾年呈增長之勢，從去年第三季起至今年第一季，已連續三個季度都是兩位數增長。不過，據調研機搆Canalys發佈的最新報告指出，2021全球第二季的真無線耳機的出貨量已有開始放緩的趨勢，縂計出貨量爲5,830 萬副...

微軟新品發表會明登場 Surface 家族全線更新

微軟（Microsoft）將於台灣時間明（22）日晚上11點舉辦Surface 新品發表會，市場預期，微軟將發布支援5G...

iOS 15新增數位車鑰功能 通話延伸不限蘋果裝置

蘋果（Apple）今天一口氣上線iOS 15、iPadOS 15以及watchOS 8等三大作業軟體，其中iOS 15和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。