蘋果更新iCloud網頁版介面 增加隱藏電子郵件與自訂郵件網域名稱功能

隨著正式釋出iOS 15、iPadOS 15、tvOS 15與watchOS 8，蘋果也更新網頁版iCloud服務介面，不僅換上更簡單操作介面，同時也因應今年宣布推出iCloud+服務增加可隱藏電子郵件功能，以及可自訂電子郵件網域名稱功能。

蘋果在今年WWDC 2021期間宣布推出強化網路隱私的ICloud+服務，在過去推行的iCloud服務基礎上，額外增加隱私保護功能，其中包含「iCloud隱私中繼」 (iCloud Private Relay)、「隱藏我的電子郵件」，以及「HomeKit安全錄影」功能，而計費方式則維持與原本iCloud相同，並未因為增加隱私保護功能產生額外收費。

而如果要啟用「隱藏我的電子郵件」，以及「自訂電子郵件網域」功能，使用者必須先加入訂閱iCloud+服務，前者會藉由「使用Apple登入」功能為基礎，將會透過一組隨機生成的電子郵件代替使用者實際使用電子郵件，因此就算資料被第三方攔截，頂多也只是一組隨機組成的電子郵件，不會讓使用者真正使用電子郵件曝光，後者則可讓使用者透過自訂網域名稱收發郵件，藉此讓收件者更容易了解電子郵件是從誰手上發出。

除了提供上述功能，新版iCloud+服務還包含可讓使用者以更具隱私且安全方式，透過Safari瀏覽器開啟網頁內容瀏覽，並且在瀏覽過程使用流量都會以加密處理的「iCloud隱私中繼」功能，以及視個人訂閱方案對應支援攝影鏡頭數量的功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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