亞馬遜揭曉新款Kindle Paperwhite 同步推出Signature Edition及兒童版

隨著日前提早曝光，亞馬遜稍早正式揭曉新款Kindle Paperwhite，以及Kindel Paperwhite Signature Edition，另外更針對兒童閱讀需求打造名為Kindel Paperwhite for Kids的電子書閱讀器。

其中，Kindle Paperwhite確實從原本6吋增大為6.8吋，顯示密度也達300ppi，並且加入抗反光，讓使用者能在日光直射情況下，依然可以正常閱讀，另外也加入IPX8等級防水設計，機身也改為USB-C連接埠，支援9W以上充電器進行快充，同時電力更可對應長達10週左右續航時間，內建儲存容量為8GB。

而亮度表現則比先前機種提高10%，同時更增加對眼睛視力影響較小的黑底白字顯示模式，並且讓翻頁速度增加20%。至於Kindel Paperwhite Signature Edition則是額外增加可隨環境光源自動調整亮度，更在機身加入Qi無線充電，成為第一款支援無線充電的Kindle產品，而儲存容量則增加為32GB。

至於針對兒童閱讀使用打造的Kindle Paperwhite for kids，則是增加有聲書與藍牙耳機連接功能，但是去除上網功能，購書功能也必須透過家長介面操作，避免兒童購買不適合年齡閱讀書籍觀看。

另外，Kindle Paperwhite for kids在外觀設計也更偏向兒童使用需求，區分「翡翠森林」與「機器人之夢」兩款配色，並且提供一年份Amazon Kids+訂閱服務，以及兩年產品保固服務。

建議售價方面，新款Kindle Paperwhite將以139.99美元價格銷售，而Kindel Signature Edition則會以189.99美元價格銷售，至於Kindle Paperwhite for Kids建議售價則是159.99美元，三款新機都會在10月27日開放銷售，目前已經開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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