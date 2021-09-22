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Firefox悄悄測試以「微軟Bing」作為桌機版預設搜尋引擎

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Mozilla稍早公布內容，透露從9月6日開始就有約1%比例的Firefox桌機版用戶接受測試，透過微軟Bing Search作為預設搜尋服務，而此項測試預計會在明年1月完成。

而相關看法認為，Mozilla可能有意尋找其他預設搜尋引擎合作對象，以防Google日後不再與Mozilla續約成為Firefox瀏覽器的預設搜尋引擎。

去年時，Mozilla才與Google再次達成協議，讓Google Search成為Firefox瀏覽器預設使用搜尋引擎服務，同時此項合作涉及金額約介於4億至4.5億美元，並且將持續至2023年之前。

雖然Mozilla始終是以避免瀏覽器市場被特定廠商佔有過大份額的角色自居，但也與Google維持密切合作關係，甚至與Google合作預設搜尋引擎，更是Mozilla最大營收來源。

但或許也是因為這樣的關係，當微軟開始藉由Google開源提供使用的Chromium架構打造全新Microsoft Edge瀏覽器，並且開始吸引不少市場用戶支持，同時也順利搶化不少市佔後，Mozilla擔心過往與Google合作關係可能生變，因此轉向與微軟合作，讓Bing Search成為Firefox全新預設搜尋引擎，不僅能將原本與Google合作關係移轉到微軟身上，更可藉此增加微軟Bing Search服務整體使用量。

不過，目前Mozilla與Google微軟之間合作關係並未改變，使用者依然可在Firefox瀏覽器以Google Search作為預設搜尋引擎，藉此查找各類事項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Firefox Mozilla 微軟

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