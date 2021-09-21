他嘆「筆電外接滑鼠是老人？」 網揭殘酷現況：時代的衝擊！

在科技化的時代，筆記型電腦越來越方便，由於攜帶方便的優點，因此也逐漸取代桌上型電腦，許多人都會直接使用筆電的觸控面板，不會另接滑鼠。有網友大嘆，「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」其他人也驚覺，「好像是欸！公司妹妹都不用滑鼠，反而覺得為什麼我們要用滑鼠，時代的衝擊」。

有網友在PTT發文表示，「不曉得有沒有人跟我一樣，就算出門帶筆電也會多塞一個滑鼠，雖然筆電很久以前就有觸控面板或觸控紐，但用再久就是不習慣啊，滑鼠快多了，就算沒桌子，筆電放腿上時也習慣滑鼠放在筆電上滑，曾被還在念書的朋友笑說老人才在用滑鼠，雖然是玩笑話，但我仔細觀察自己朋友圈裡，確實不愛多帶滑鼠的都年紀比較小，智慧手機年代長大的孩子跟智障手機年代長大的孩子，也許真的有差別」。

其他網友則留言「因為筆電要常常帶著走，帶滑鼠很麻煩」、「Macbook的面板很好用，不需要再接滑鼠」、「只有Mac可以真的不用滑鼠」、「一般文書瀏覽網頁不用滑鼠倒是沒太大差別」、「MacBook不用滑鼠沒錯，但我出手汗的時候還是會用無線滑鼠」。

不過仍有網友偏好使用滑鼠，紛紛留言「沒滑鼠怎麼玩遊戲？」、「Excel重度使用者，我無法不用滑鼠」、「效率問題啊，工作不用滑鼠1小時的工作用3小時才完成」、「只是不是mac而已，拍拍」、「用無線滑鼠很方便，十多年前的筆電就有觸控板，一直到現在都覺得難用」。

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