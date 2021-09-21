快訊

22年前的今天地震報告 氣象局：最殘忍、最恐懼的記憶

正港「中秋月圓」！睽違8年今晚迎真正滿月 日出還能看「黃道光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他嘆「筆電外接滑鼠是老人？」 網揭殘酷現況：時代的衝擊！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現年輕人使用筆電不會加裝滑鼠。示意圖／ingimage
網友發現年輕人使用筆電不會加裝滑鼠。示意圖／ingimage

在科技化的時代，筆記型電腦越來越方便，由於攜帶方便的優點，因此也逐漸取代桌上型電腦，許多人都會直接使用筆電的觸控面板，不會另接滑鼠。有網友大嘆，「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」其他人也驚覺，「好像是欸！公司妹妹都不用滑鼠，反而覺得為什麼我們要用滑鼠，時代的衝擊」。

有網友在PTT發文表示，「不曉得有沒有人跟我一樣，就算出門帶筆電也會多塞一個滑鼠，雖然筆電很久以前就有觸控面板或觸控紐，但用再久就是不習慣啊，滑鼠快多了，就算沒桌子，筆電放腿上時也習慣滑鼠放在筆電上滑，曾被還在念書的朋友笑說老人才在用滑鼠，雖然是玩笑話，但我仔細觀察自己朋友圈裡，確實不愛多帶滑鼠的都年紀比較小，智慧手機年代長大的孩子跟智障手機年代長大的孩子，也許真的有差別」。

其他網友則留言「因為筆電要常常帶著走，帶滑鼠很麻煩」、「Macbook的面板很好用，不需要再接滑鼠」、「只有Mac可以真的不用滑鼠」、「一般文書瀏覽網頁不用滑鼠倒是沒太大差別」、「MacBook不用滑鼠沒錯，但我出手汗的時候還是會用無線滑鼠」。

不過仍有網友偏好使用滑鼠，紛紛留言「沒滑鼠怎麼玩遊戲？」、「Excel重度使用者，我無法不用滑鼠」、「效率問題啊，工作不用滑鼠1小時的工作用3小時才完成」、「只是不是mac而已，拍拍」、「用無線滑鼠很方便，十多年前的筆電就有觸控板，一直到現在都覺得難用」。

PTT MacBook 滑鼠

延伸閱讀

安卓手機到底輸iPhone在哪？ 內行曝「2字」原因：一試成主顧

他買串烤全家慶中秋 結帳一聽價格嚇壞：比平常貴540元？

全家只有這張卡！他超愛代購好市多 網讚：感情好又賺紅利

丹丹怎不來北部展店？網曝2關鍵：加盟條件過嚴＋口味不適合

相關新聞

4步驟打開AirPods遠端監聽功能 戴耳機走遠能偷聽對話

國外一名女子發現蘋果藍牙耳機AirPods的隱藏版功能，只要打開iPhone上的「聽力」功能，就可透過AirPods遠端監聽他人對話，她實測將手機放在遠處，自己戴著耳機離開，竟能透過耳機聽到其他人在手機附近的對話。

他嘆「筆電外接滑鼠是老人？」 網揭殘酷現況：時代的衝擊！

在科技化的時代，筆記型電腦越來越方便，由於攜帶方便的優點，因此也逐漸取代桌上型電腦，許多人都會直接使用筆電的觸控面板，不會另接滑鼠。有網友大嘆，「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」其他人也驚覺，「好像是欸！公司妹妹都不用滑鼠，反而覺得為什麼我們要用滑鼠，時代的衝擊」。

Surface Pro 8規格提前曝光 支援120Hz畫面更新率、兩組Thunderbolt

微軟即將在美國東岸時間9月22日上午11點舉辦Surface相關活動，預期將公布Surface Pro 8在內機種後，中國顯然已經有業者開始進行相關預熱，同時更顯示Surface Pro 8將有不少改變，其中包含加入支援120Hz畫面更新率螢幕、支援兩組Thunderbolt連接埠，同時手寫比也能比照Surface Pro X一樣，直接收納在鍵盤保護蓋與Surface Pro 8的接合處。

首度民間出資、出力的Inspiration4飛行任務順利完成 創下諸多記錄

日前順利將4名民間人士送上太空的Inspiration4飛行任務，在經歷3天太空旅程時間後，順利回到地球。而雖然此次飛行任務抵達離地面距離585公里高度，甚至比國際太空站、哈伯太空望遠鏡所處位置更高，但參與此次飛行任務的4名民間人士依然難以申請由美國聯邦航空管理局所頒發「太空人之翼」徽章。

微軟Surface Duo 2將加入5G連網功能 傳還有NFC、無線充電與UWB

微軟準備在美國東岸時間9月22日上午11點揭曉新款Surface系列產品之際，美國FCC網站認證文件已經出現疑似第二款Surface Duo相關細節，其中包含將增加5G連網功能，以及支援Wi-Fi 6與NFC近場感應連接功能。

魅藍品牌確定回歸 第一款真無線降噪耳機登場

日前傳出將重啟的魅藍品牌，稍早由魅族確定再度使用，而第一款產品則是魅藍Blus真無線降噪耳機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。