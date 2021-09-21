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4步驟打開AirPods遠端監聽功能 戴耳機走遠能偷聽對話

聯合新聞網 / 綜合報導
女子發現AirPods耳機有遠端監聽功能。擷自蘋果官網
女子發現AirPods耳機有遠端監聽功能。擷自蘋果官網

國外一名女子發現蘋果藍牙耳機AirPods的隱藏版功能，只要打開iPhone上的「聽力」功能，就可透過AirPods遠端監聽他人對話，她實測將手機放在遠處，自己戴著耳機離開，竟能透過耳機聽到其他人在手機附近的對話。

根據太陽報報導，達莉亞（Dalila Mouhib）於去年4月曾在TikTok發布一則影片，她在影片內解釋如何開啟AirPods「遠端監聽」功能。只要打開iPhone進入設定的「控制中心」，進入後下滑找到「聽力」並加入選項，接著戴上AirPods即可在控制中心點選「聽力」，開啟「即時聆聽」的功能。

只要進入設定的控制中心，即可加入「聽力」選項。圖／翻攝自iPhone
只要進入設定的控制中心，即可加入「聽力」選項。圖／翻攝自iPhone

達莉亞實測，她戴上耳機後離開，只留下手機在原處，想不到仍可透過耳機，聽到其他人在手機附近的對話，她直言「你們現在可以用這功能去做任何你想做的事了，不客氣」。

達莉亞的影片已累計超過2000萬人次觀看，其中有網友對她的教學感到感謝，但也有不少人被這項功能嚇壞了，有網友留言「我再也不會相信有AirPods的人了」、「如果你這麼沒有安全感，你們真的生活在一個不同的現實中」、「道德上有問題」。

TikTok AirPods iPhone

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