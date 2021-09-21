微軟可能進軍行動工作站市場 預計推出Surface Book Studio新機

相關消息指稱，微軟計畫在10月22日舉辦的Surface新品發表會上，可能會同步揭曉定調行動工作站設計的Surface機種，有可能會以Surface Book Studio為稱。

在此之前，微軟已經推出Surface Studio系列機種，藉此作為桌上型工作站用途定位，藉此對應設計、專業工作等使用需求。

而隨著近年Intel、NVIDIA持續推動創作者筆電使用需求，同時也藉由更小製程讓行動工作站可以變得更加輕薄，並且能維持更長電力使用時間，因此微軟也可能透過推出定位行動工作站的Surface機種，藉此擴展Surface市場應用範圍。

從相關說法表示，Surface Book Studio將採螢幕不可拆卸設計，同時配置高階處理器與獨立顯示卡規格，更搭載面積更大的觸控板且支援手寫筆，讓使用者能藉此從事專業工作，而具體售價則可能從3000美元起跳。

目前還無法確認微軟是否確實將推出此類新品，但至少可以確認10月22日預計揭曉新品，將包含Surface Pro 8、新款Surface Pro X，以及包含Surface Laptop、Surface Book系列機種更新版本，以及加入支援5G網路等設計的Surface Duo 2。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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