搭配壓縮、雲端同步等方式 Windows 11大幅減少佔用硬碟儲存空間
針對即將在10月5日釋出的Windows 11，微軟稍早證實將會透過不同方式減少Windows 11在硬碟儲存空間佔用量，藉此確保作業系統運作流暢。
其中作法包含僅以「存根」 (stub)形式儲存包含便利貼 (Sticky Notes)、Microsoft To-Do等app相關內容，當使用者實際開啟時才會透過網路下載、同步。而其他部分，則包含運用壓縮技術減少電子郵件內容佔據裝置儲存容量，或是移除非必要驅動程式內容，藉此減少作業系統整體佔據空間。
這樣的調整，更意味使用Windows 11作業系統裝置必須配合網路連接才能發揮完整功能，但以目前網路使用普及率來看，這樣的調整並不會產生太大困擾，反而可以藉此讓Windows 11作業系統變得更輕巧。
其他部分，則包含加快裝置從睡眠狀態迅速恢復速度，並且透過預先記憶執行存取優先狀態，讓系統從睡眠狀態恢復速度可提昇25%，甚至支援Windows Hello身認識別的Windows 11企業版更可讓恢復速度提昇30%。
另外，微軟也強調此次在Windows 11採用的圓角等視覺設計不會影響執行效能，透過新版圖像渲染技術，將使作業系統執行效率不受改變。
正式版本將在10月5日釋出
目前Windows 11已經確定會在10月5日釋出，並且以免費形式讓目前合法使用Windows 10作業系統的PC裝置升級。
只要使用者的PC還算新，基本上都有機會能在首波更新時獲得升級，但如果是年份較舊機種則會被安排在較晚時候獲得更新。依照微軟說法，此次更新依然會以免費形式提供合法使用Windows 10作業系統pc機種升級，同時最晚會在2022年中以前讓所有Windows 10 PC機種完成更新。
另外，先前強調必須具備TPM 2.0晶片才能安裝使用Windows 11的說法，微軟後續也做了調整，強調即便是以軟體模擬形式也能順利安裝，但特定功能可能就無法順利使用或更新。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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