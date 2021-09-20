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魅藍品牌確定回歸 第一款真無線降噪耳機登場
日前傳出將重啟的魅藍品牌，稍早由魅族確定再度使用，而第一款產品則是魅藍Blus真無線降噪耳機。
這款真無線耳機採用類似蘋果AirPod Pro的設計，但加上些許改變，並且採用12mm動圈單體，對應30dB音量的主動降噪效果，同時也支援雙麥克風降噪與聲音通透模式。
連接方式則是透過藍牙5.2版本技術，因此可對應快速配對，本身也支援IPX4等級防水，而對應電池續航時間則可在未開啟主動降噪功能時達6.5小時，搭配充電收納盒的話，則可讓最長使用時間達30小時。
魅藍Blus真無線降噪耳機將以人民幣1999元價格在中國市場銷售，但不確定後是否會將此款耳機帶到國際市場。
至於透過耳機產品宣告魅藍品牌回歸，是否也意味接下來魅族有機會以魅藍品牌再次推出新款手機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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