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微軟Surface Duo 2將加入5G連網功能 傳還有NFC、無線充電與UWB

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟準備在美國東岸時間9月22日上午11點揭曉新款Surface系列產品之際，美國FCC網站認證文件已經出現疑似第二款Surface Duo相關細節，其中包含將增加5G連網功能，以及支援Wi-Fi 6與NFC近場感應連接功能。

在此之前，其實就已經有消息指稱微軟將在今年推出新款Surface Duo手機，而此次在FCC認證文件提及的微軟新款行動裝置，顯然就是即將亮相的Surace Duo 2。

從認證文件提及內容，顯示urface Duo 2依然維持雙螢幕設計，並且終於加入支援5G連網功能，甚至針對美國市場增加毫米波連接設計，另外也支援Wi-Fi 6連接，以及NFC近場感應連接功能，同時作業系統依然採用Android，但不確定是否會直接搭載Androdi 12版本，或是僅採用Android 11。

從先前曝光資料顯示，Surface Duo 2將搭載兩組5.8吋螢幕，採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，搭配8GB記憶體與最高256GB儲存容量，另外則配置1200萬畫素視訊鏡頭，以及構成主相機的1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素長焦鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭組合，此外更支援無線充電與UWB超寬頻連接功能。

若先前傳出資料屬實，意味微軟將改善過去第一款Surface Duo在處理器規格比同期推出手機產品有明顯差距的問題，同時也預期將改善雙螢幕操作流暢度。

除了Surface Duo 2，微軟預計會在接下來的發表會上公布包含新款Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Book及Surface Laptop更新版本，並且將對應接下來在10月5日釋出的Windows 11作業系統

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 無線充電

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