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首度民間出資、出力的Inspiration4飛行任務順利完成 創下諸多記錄

聯合新聞網 / 楊又肇

日前順利將4名民間人士送上太空的Inspiration4飛行任務，在經歷3天太空旅程時間後，順利回到地球。而雖然此次飛行任務抵達離地面距離585公里高度，甚至比國際太空站、哈伯太空望遠鏡所處位置更高，但參與此次飛行任務的4名民間人士依然難以申請由美國聯邦航空管理局所頒發太空人之翼」徽章。

維珍航空創辦人Richard Branson與亞馬遜創辦人Jeff Bezos先前陸續登上太空，雖然均符合美國聯邦航空管理局在2004年對外開放非政府單位申請項目，只要符合搭乘航空載具達離地80公里高度 (50英里)即可申請太空人之翼徽章的條件，卻因為後續調整加入太空行程的機組成員必須證明在飛行過程完成對大眾不可或缺，或是促成人類在太空旅行發展貢獻的規定，因此無法達成目前申請「太空人之翼」徽章的條件。

而此次參與Inspiration4飛行任務的4名民間人士，不僅在飛行高度遠遠超出美國聯邦航空管理局提出條件，甚至也在3天太空旅程期間透過Apple Watch等裝置記錄人類在太空環境時的身體數據變化，因此也能視為對人類在太空旅行發展有所貢獻。

但問題在於SpaceX在申請Inspiration4飛行任務相關許可時，是將4名民間人士註記為太空飛行參與者，而非機組人員，同時在整個飛行過程中也未有專業人員隨行，因此可能會讓4名民間人士無法順利申請「太空人之翼」徽章。

不過，Inspiration4飛行任務同時也完成不少創舉，其中包含成為1972年的阿波羅登月計畫之後，人類再次飛離地球表面最遠的一次記錄，同時也是有史以來沒有任何專業訓練太空人員隨行的飛行任務，另外更是第一次由民間出資、出力的太空飛行任務。

此次參與Inspiration4飛行任務的成員，包含出資完成此次飛行任務的億萬富翁，同時本身也有豐富飛行經驗，更是支付服務業者Shift4 Payments執行長身分的Jared Issacman，以及本身為地球科學教授，過去曾參與美國太空總署太空人選拔，但最終未能獲選的Sian Proctor。

另外2名成員，分別為聖裘德兒童研究醫院醫師助理，並且將以此次飛行任務協助聖裘德兒童研究醫院癌症項目募款2億美元的Hayley Arceneaux，而本身為退役軍人與資料工程師身分的Chris Sembroski，則是因為友人抽選獲得Inspiration4飛行任務成為第四名成員機會，並且讓給自己參與，因此在飛行任務中成為最不帶目的性參與的機組成員。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 癌症 募款

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