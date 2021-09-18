LG推出巨型模組化電視「Direct View LED TV」最大可拼接到325吋

就在三星推出幾代The Wall系列模組化電視之後，LG終於也推出類似產品，並且以Direct View LED TV為稱。

在Direct View LED TV可組合面積中，最小尺寸從81吋起跳，最大可拼接為325吋規格，顯示比例則對應16:9。若是以32:9長比例拼接的話，最大則可達196吋。

至於顯示解析度最高一樣可達8K，另外也提供4K與2K解析度選項，另外作業系統同樣也是採用WebOS，但是會改成透過外接電視盒形式使用，畢竟螢幕採用模組化拼接而成，透過電視盒方式控制顯示內容與操作功能也是合理設計。

而跟三星The Wall系列模組化電視一樣，LG的Direct View LED TV同樣會透過接單客製化方式銷售，並且提供評估安裝，以及後續為期3年時間的面板健康狀態檢查與5年延長保固、3年技術支援服務，但這部份費用就要3萬美元，其中還不包含模組化電視售價。

另外，LG也額外提供專屬航空運輸等級收納箱，在訂購安裝運輸，或是日後搬家拆卸收納時使用，至於家中可以買得起此款模組化電視的話，似乎也不用特別煩惱收納箱要擺放在哪的問題？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦