快訊

不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆

「悲劇性錯誤」 美軍：無人機攻擊阿富汗錯殺10位平民

手指就是最好的控制器 Razer推出適用於手機遊戲的指套配件

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然針對手機操作推出不少控制周邊，但顯然Razer最合適的操作方式還是透過雙手，因此針對手機遊戲使用需求推出遊戲指套，讓使用者能以更穩定點按手機螢幕，藉此精準操作手機遊戲內容。

由於透過手指點按操作手機遊戲時，難免會因為流汗等因素影響操作結果，因此Razer此次推出的遊戲指套，便是為了避免使用者因為流汗、油膩等因素影響遊戲操作，同時也能透過高靈敏織布增加手指點按螢幕時的反應表現，並且確保點按操作準確度。

而指套本身僅有0.8mm厚度，具備足夠透氣及可水洗使用特性，同時也方便隨身攜帶使用，同時也有一定防滑效果，讓使用者能在遊玩遊戲過程可以穩穩握住手機。

目前Razer此款遊戲指套將以兩組為9.99美元價格銷售，目前已經可以透過Razer官網訂購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

手機遊戲 Razer

延伸閱讀

抽了個寂寞？人氣手遊FGO怕辱華 急撤下武則天等中國角色

一觸即發！Razer推出手遊專用「電競指套」戴上直接滑起來

Razer第三代Basilisk V3遊戲滑鼠 搭載11組可自定義按鍵、11組背光設定

開箱影片／雷蛇藍牙耳機太酷 聽音樂機身燈光四射－Hammerhead True Wireless 2021

相關新聞

LG推出巨型模組化電視「Direct View LED TV」最大可拼接到325吋

就在三星推出幾代The Wall系列模組化電視之後，LG終於也推出類似產品，並且以Direct View LED TV為稱。

GoPro Hero10 Black揭曉 搭載GP2處理器與2360萬畫素CMOS感光元件

日前持續有消息曝光的GoPro Hero10 Black，稍早終於正式對外揭曉，並且確定搭載GP2處理器與2360萬畫素CMOS感光元件，藉此對應拍攝更高畫素影像，同時也強化連接使用特性。

僅165公克！羅技推出最輕盈的雙模無線藍牙耳機G435

羅技宣布在台推出標榜最輕盈的雙模無線藍牙耳機G435，強調僅165公克，並且採波束成形麥克風一體成形與降噪技術，同時採22%回收性塑料與混色搭配設計。

不怕忘記密碼！3步驟設定開啟微軟帳戶「無密碼登入」

微軟開放所有使用者帳戶透過 Microsoft Authenticator 應用程式、Windows Hello、安全密鑰或 SMS /電子郵件驗證碼來進行登入，減少忘記密碼或被盜用的風險。

華碩推ROG月光系列電競周邊 機械式鍵盤售價3,190元

華碩（2357）今（16）表示，ROG玩家共和國推出月光系列電競周邊，主打「白色控」，包含ROG Strix Scope...

想在M1處理器Mac安裝Windows 11？微軟不認同但也不限制

雖然Parallels日前推出Parallels Desktop 17 For Mac時，曾標榜能使搭載M1處理器的Mac機種藉此「相容」使用微軟即將釋出正式版本的Windows 11，但以微軟立場似乎仍未計畫承認這樣的使用模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。