手指就是最好的控制器 Razer推出適用於手機遊戲的指套配件
雖然針對手機操作推出不少控制周邊，但顯然Razer最合適的操作方式還是透過雙手，因此針對手機遊戲使用需求推出遊戲指套，讓使用者能以更穩定點按手機螢幕，藉此精準操作手機遊戲內容。
由於透過手指點按操作手機遊戲時，難免會因為流汗等因素影響操作結果，因此Razer此次推出的遊戲指套，便是為了避免使用者因為流汗、油膩等因素影響遊戲操作，同時也能透過高靈敏織布增加手指點按螢幕時的反應表現，並且確保點按操作準確度。
而指套本身僅有0.8mm厚度，具備足夠透氣及可水洗使用特性，同時也方便隨身攜帶使用，同時也有一定防滑效果，讓使用者能在遊玩遊戲過程可以穩穩握住手機。
目前Razer此款遊戲指套將以兩組為9.99美元價格銷售，目前已經可以透過Razer官網訂購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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