Google完成連接英、美兩國海底電纜「Grace Hopper」 增加更大網路傳輸量

去年7月宣布投入建造旗下第四條海底電纜「Grace Hopper」，藉此串接美國、英國與西班牙，目前已經完成在英國康瓦爾郡的布德海灘連接作業，並且與美國紐約及西班牙畢爾巴鄂連接，預計在2022年正式投入使用，將可對應1750萬人同時串流播放4K影片的網路傳輸需求。

依照Google說明，「Grace Hopper」海底電纜採用新光纖技術，其中透過16對、總計32條光纖以每秒可達340至350TB傳輸速率交換資訊，不僅可讓1750萬人同時上線觀看4K畫質影片，同時也能讓更多人穩定使用Google Meet、Gmail或Google Cloud在內Google服務。

而「Grace Hopper」全長約4350英里 (約7000公里)，成為Google自行舖設的第四條海底電纜，同時也是Google自2003年以來連接美國與英國地區的海底電纜之一，並且增加歐洲與非洲之間網路連接資源，並且將比現有海底電纜對應更高網路傳輸量。

在此之前，Google分別以女性科學家Marie Curie、紅十字會創辦人Henry Dunant、廢奴主義者Olaudah Equiano建造三條海底電纜，其中以Curie為稱的海底電纜串接美國洛杉磯及智利，以Dunant為稱的海底電纜則串連美國維吉尼亞海灘與法國，而以Equiano為稱的海底電纜則從葡萄牙延伸至南非開普敦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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