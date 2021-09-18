Office 2021將與Windows 11同日上線 微軟推出Office LTSC版本
今年2月確定將在下半年推出可對應Windows PC及Mac機種使用的Office 2021，並且維持提供單次付費買斷版本消息後，微軟稍早更宣布將額外推出Office LTSC (Long Term Servicing Channel,長期服務通道)版本，將針對特定無法透過一般網路取得更新，並且必須維持一定運作可靠性的文書處理需求打造，而實際推出時間則將與一般Office 2021選在今年10月5日，亦即先前微軟預告即將正式推出Windows 11的時間。
相較一般Office服務使用模式會持續透過網路連線取得功能及版本更新，甚至透過Office 365訂閱使用模式更需要藉由網路驗證使用身分，並且將編輯文件以雲端服務同步，讓使用者能在不同裝置上隨時取用，微軟表示Office LTSC是針對網路連線方式有嚴格控管，或是完全無法透過網路連接使用場景打造，例如政府行政機構、軍事單位，以及工廠產線等無法隨時透過網路連線取得更新環境。
因此在Office LTSC的設計上，便訴求可對應長時間無法透過網路取得更新，依然可以維持其使用可靠性與穩定性，同時許多功能也均以可在單機上執行使用情況打造，更不需要為了修正系統問題而必須頻繁連接網路取得更新。
在此之前，微軟其實也已經針對相同使用訴求提供Windows 10企業版LTSC作業系統，讓特定執行單一且重要工作的電腦裝置使用，而此次提出的Office LTSC也是在相同訴求下打造，方便此類使用需求也能透過Office服務處理文件內容。
微軟表示Office LTSC將區分標準版與專業增強版，並且將開放一般商用或政府機構申請大量授權使用，而Project標準版2021與專業版2021，以及Visio LTSC標準版2021與專業版2021也將從即日起開放申請。
至於先前已經預告的Office 2021則確定會在10月5日正式推出，預期屆時也會透過Office 365訂閱服務更新使用版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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