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Razer揭曉Huntsman V2遊戲鍵盤 搭載第二代光觸發鍵軸設計

聯合新聞網 / 楊又肇

相較2018年首度將光觸發紫軸應用在Huntsman系列遊戲鍵盤後，Razer此次宣布推出新款Huntsman V2系列遊戲鍵盤，其中採用對應8000MHz回報速度的HyperPolling技術，藉此發揮零延遲觸發反應表現，同時也區分全尺寸與去除獨立數字按鍵、音量轉盤與多媒體控制介面的TKL競技版。

相較第一代光觸發鍵軸設計，Razer在第二代光觸發鍵軸也採用紅外線光感應識別設計，並且加上對應8000MHz回報速度的HyperPolling技術，進而實現接近零延遲觸發線性反應表現。

此外，第二代光觸發鍵軸也採用矽膠材質底層設計，並且增加軸體作動間的潤滑效果，藉此讓鍵軸上下作動更加順暢，同時也能減少非必要噪音。

至於針對希望保留暨盤敲打清脆感的使用需求，Razer依然保留點按敲擊觸感的有聲光軸設計，但一樣搭載對應8000MHz回報速度的HyperPolling技術，藉此對應接近零延遲觸發反應表現。

而鍵帽材質則採用二次射出成形的PBT材質設計，標榜更加耐用特性，同時也能透過Razer Synapse設定RGB背光模式，並且可透過鍵盤內建記憶體存放。

此次推出版本主要區分採完整按鍵配置的版本，以及去除右側數字按鍵與音量滾輪與多媒體控制介面的TKL競技版，兩款鍵盤均採用浮島式鍵盤配置，並未具備邊框設計，同時也均提供手腕墊配件，並且透過可拆卸USB-C連接線與PC連接。

建議售價方面，全尺寸配置的Huntsman V2依照線性反應與清脆敲擊設計版本，分別以199.99美元與189.99美元，或是新台幣5990元及新台幣5790元價格銷售。而TKL競技版建議售價則是依照線性反應與清脆敲擊設計版本，區分為159.99美元及149.99美元，或是新台幣4890元與新台幣4490元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer 鍵盤

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