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GoPro Hero10 Black揭曉 搭載GP2處理器與2360萬畫素CMOS感光元件

聯合新聞網 / 楊又肇

日前持續有消息曝光的GoPro Hero10 Black，稍早終於正式對外揭曉，並且確定搭載GP2處理器與2360萬畫素CMOS感光元件，藉此對應拍攝更高畫素影像，同時也強化連接使用特性。

GoPro Hero10 Black最高可對應拍攝5.3K畫質、60fps格式影片，或是拍攝4K畫質、120fps格式影片，以及2.7K、240fps格式影片，另外透過GP2處理器運算效能與HyperSmooth 4.0防震技術，更可讓GoPro Hero10 Black拍攝影片震幅降至最低。

而使用者亦可在5K畫質、30fps格式的4:3顯示比例影片中，擷取1960萬畫素靜態影像，或是在60fps格式下擷取1580萬畫素靜態影像，而鏡頭在一般拍攝時則可記錄2360萬畫素靜態照片。

至於在連接使用部分，此次則是增加USB連接線使用方式，讓使用者可透過有線連接方式將拍攝內容傳輸至手機等裝置存放，相比原本透過無線連接方式，能以增進約50%比例效率完成內容傳輸，但在無線傳輸部分也比前一代機種提昇30%比例傳輸速率。

整體設計，GoPro Hero10 Black與去年推出的GoPro Hero9 Black維持大致相同外觀，但顯示螢幕部分則是加入120Hz畫面更新率，讓使用者能更穩定觀看檢視所拍攝影片內容。

建議售價方面，GoPro Hero10 Black將以499.98美元價格銷售，搭配GoPro訂閱方案則僅需399.98美元，而目前同樣有GoPro雲端服務的使用者，則可同樣以399.98美元價格購買GoPro Hero10 Black及配件組，其中包含相機本身，以及三腳架連延展桿、磁力支架、備用電池，以及32GB儲存容量的micro SD記憶卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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