僅165公克！羅技推出最輕盈的雙模無線藍牙耳機G435

羅技宣布在台推出標榜最輕盈的雙模無線藍牙耳機G435，強調僅165公克，並且採波束成形麥克風一體成形與降噪技術，同時採22%回收性塑料與混色搭配設計。

Logitech G G435標榜僅165公克量，並且針對較小頭型使用者最佳化設計，藉此解決全罩式耳機久帶不適問題，並且對應18小時電池續航時間，以及最高100分貝的音量控制，更可將音量最高限制在85分貝輸出，避免影響耳朵聽力。

而連接方式則採電競級別專利技術LIGHTSPEED無線連線技術，以及低延遲藍牙連接方式，連線範圍最多可達10公尺，或是透過藍牙對應更多裝置連接使用需求。內建波束成形麥克風可將背景雜音降到最低，同時放大使用者的音量，並且透過40mm聲音單體呈現完整聲音細節，支援Dolby Atmos全景聲及微軟Windows Sonic空間音效技術。

機身材質則採22%回收塑料，同時包裝也符合FSC森林監管委員會認證，分別推出以「典雅白」、「經典黑」、「時尚藍」三款以跳色打造配色款式，建議售價則是新台幣2990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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