不怕忘記密碼！3步驟設定開啟微軟帳戶「無密碼登入」

微軟開放所有使用者帳戶透過 Microsoft Authenticator 應用程式、Windows Hello、安全密鑰或 SMS /電子郵件驗證碼來進行登入，減少忘記密碼或被盜用的風險。

你的密碼好記嗎？常被盜嗎？微軟（Microsoft）現在開放所有使用者帳戶透過 Microsoft Authenticator 應用程式、Windows Hello、安全密鑰或 SMS /電子郵件驗證碼來進行登入，減少忘記密碼或被盜用的風險。

這新選項其實在今年三月就已為商業用戶推出，當時推出主要是因應疫情關係，為了讓使用者更容易適應遠端工作環境而啟動。微軟安全與身分認證副總裁瓦蘇·賈卡爾（Vasu Jakkal）表示「我認為現今社會對於安全的定義已不僅只有工作或家庭，而是必須要保護整體。」

賈卡爾更補充表示「當社會正在往極端數位化前進，不論是數位化較為成熟的企業，或者是正在轉型的中小企業，數位安全都是駭客們攻擊的主要目標。更不用說因為疫情關係，許多企業遠端工作更容易造成相關風險。」這些都是微軟一直在努力實現無密碼的目標，而疫情只是加速了推動此項目的原因之一。

用戶要以不需要密碼的方式登入微軟流程相當簡單，需先至手機下載軟體 Microsoft Authenticator 應用程式，登入微軟帳號綁定後，再以瀏覽器開啟微軟頁面並登入，系統則會發核准確認訊息到 Microsoft Authenticator 應用程式，點選核准即可登入。若用戶未來都不想用到密碼則可到微軟帳戶內點選安全性＞進階安全性選項，在額外的安全性選項將無密碼帳戶開啟即可進行設定。

登入微軟核准通知

無密碼化在未來也許是個趨勢，不論是微軟、Google 或蘋果（Apple）都在努力減少對於密碼的依賴。而微軟在這幾年陸續啟用了安全密鑰與 Windows 10 無密碼登入，如今開放帳戶無密碼登入對於微軟而言無疑是個里程碑，賈卡爾也表示目前採用無密碼服務的用戶在全球已達 2 億，對於未來消費者選用無密碼登入的意願則是保持樂觀。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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