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想在M1處理器Mac安裝Windows 11？微軟不認同但也不限制

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Parallels日前推出Parallels Desktop 17 For Mac時，曾標榜能使搭載M1處理器的Mac機種藉此「相容」使用微軟即將釋出正式版本的Windows 11，但以微軟立場似乎仍未計畫承認這樣的使用模式。

在此之前，Parallels產品經理Kurt Schmucker標榜，Parallels Desktop 17 For Mac可讓搭載M1處理器的Mac機種相容使用Windows 11，但依照The Register網站向微軟詢問取得回應，則表示目前並未計畫讓搭載M1處理器的Mac機種執行Windows 11。

不過，雖然微軟表示並未計畫讓搭載M1處理器的Mac機種執行Windows 11，但實際上也未限制使用者自行下載ISO檔案安裝，例如先前對應Arm架構機種使用的Windows 10，雖然並未透過一般通路管道提供使用，但使用者卻能透過Windows Insider Program管道，以參與測試人員身分取得對應Arm架構環境使用的Windows 10，只是這樣的使用模式就不會被微軟認可，因此不會針對此類使用模式提供技術支援，甚至在商業使用部分可能也會有軟體授權爭議。

而在Windows 11使用部分，顯然也與Windows 10一樣，微軟不會認同使用者透過Parallels Desktop 17 For Mac等方式，將Windows 11安裝在M1處理器的Mac機種使用，但某種程度上也不會限制使用者這樣的使用模式，同時也不會針對此類使用模式提供任何技術支援，或是提供相關軟體修正，因此相關修正依然要由Parallels處理。

以目前微軟本身也計畫佈局Arm架構硬體設備情況來看，自然不會允許蘋果換上M1處理器的Mac機種直接使用Windows 10或Windows 11，但針對目前仍維持採用Intel處理器的Mac機種，依然允許透過macOS內的BootCamp功能安裝Windows 10或Windows 11作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 11 處理器

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