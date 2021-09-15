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LG以Mini LED技術打造的QNED系列電視登台 推出86吋、75吋與65吋機種

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底宣布以Mini LED技術打造全新QNED系列電視產品，稍早由LG引進台灣市場，分推出86吋、75吋與65吋機種，並且對應4K及8K解析度規格。

其中，型號為86QNED99SPB的86吋機種建議售價為新台幣43萬8000元，而型號為75QNED96SPA的75吋機種建議售價則是20萬8000元，至於目前所訂主流65吋規格的65QNED91SPA，建議售價為新台幣10萬9000元。

LG表示，旗下QNED Mini LED電視運用量子點與1nm顯示技術，譲電視螢幕控光表現更為細膩，同時也能讓螢幕背光更為均勻，並且保留使用既有Nanocell與量子點技術，藉此確保螢幕顯示色彩表現。

85吋與75吋電視採用8K解析度規格，65吋機種則採4K解析度設計，採用第4代α9 8K AI影音處理器，可透過人工智慧技術將4K等畫質影像升頻至8K畫質規格，同時也支援Dolby Atmos及Dolby Vision等影音技術。

而所有機種均搭載WebOS 6.0作業系統，並且支援Miracast overlay、Apple Airplay 2投放技術，同時內建搭載Apple TV+、Netflix、youtube、Disney+影音串流服務。另外，新款AI語音滑鼠遙控器採更方便持握，並且可透過語音聲控直覺操作，或是透過指向、捲動或熱鍵操作方式啟用電視功能。

同時，QNED系列電視產品也同樣支援LG ThinQ智慧家庭連網技術，並且能透過LG ThinQ app串聯操作做家中LG聯網家電，或是其他取得OCF認證的其他品牌裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 Mini LED LG 電視

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