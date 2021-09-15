小米智慧眼鏡探索版亮相 透過micro LED光波導技術呈現精準投射影像

小米稍早宣布將推出小米智慧眼鏡探索版，其中採用micro LED光波導技術，藉此譲投射影像可以更精準在鏡片上呈現，並且也譲智慧眼鏡變得更輕巧。

依照小米說明，小米智慧眼鏡探索版重量僅51公克，外觀與一般眼鏡沒有太大差異，唯獨鏡架必須塞入電池、電路等元件，因此會稍微粗厚一些。

而透過micro LED光波導技術，小米表示能使投射影像可以精準在鏡面上顯示，並且譲配戴使以直觀形式使用通話、導航、拍照、翻譯等功能。

不過，目前小米並未透露此款產品具體細節，同時也未透露具體上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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