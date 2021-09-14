華為發表新款MateBook 13s、14s 桌機及曲面螢幕等新品一同現身

華為在稍早於中國舉辦新品發表會中，除了宣布鴻蒙作業系統2.0 (HarmonyOS 2.0)已經累積超過1億台裝置更新，更針對辦公使用需求推出一系列新品，其中包含新款MateBook 13s與14s，另外也包含AIO機種MateStation X，以及桌機MateStation B520，其他則包含新款27吋曲面顯示器MateView GT與2.5mm鍵程設計的智慧鍵盤、第二代藍牙滑鼠，甚至也推出華為首款雷射多功能印表機PixLab X1，更針對先前已經推出的MatePad Pro推出升級版本。

依照華為說明，此次推出的新款辦公系列新品，希望能消除工作過程中的「不自由」，亦即辦公使用裝置之間無法順利交換文件檔案，難以連動使用的限制，因此希望透過過往推出HUAWEI Share、一碰即傳等技術，搭配目前持續推動的鴻蒙作業系統2.0直覺互動體驗，譲辦公作業可以變得更簡單。

而此次推出新品，在新款MateBook 13s與14s採用Intel Core i7等級處理器，並且強調直覺操作與裝置互連使用體驗，而此次首度推出的AIO機種MateStation X則採用28.2吋、4K+解析度設計螢幕，其中採用AMD Ryzen 5000系列處理器，整合Devialet音響技術與10點觸控功能。

另一款桌機則採用小巧機身設計，採用Intel Core i7處理器，標榜平均故障間隔時間為100萬小時，提供最長5年保修保固服務。

另外，先前已經推出的12.6吋MatePad Pro，此次則是額外推出採用12GB記憶體與512GB儲存容量規格，處理器一樣採用海思Kirin 9000系列處理器，本身同樣採用鴻蒙作業系統2.0版本，並且支援HUAWEI M-Pencil手寫筆使用模式。

至於此次推出的PixLab X1，則是華為首款雷射多功能印表機，提供每分鐘28頁高速列印、每組碳粉盒最高可對應15000頁，彩色列印則可對應1500頁輸出，並且標榜連續列印超過2萬頁也不卡紙，另外也支援彩色掃描與影印功能，同樣支援透過手機感應後，即可傳送列印內容的功能。

針對辦公使用需求部分，華為此次也推出按鍵行程達2.5mm的智慧鍵盤與第二代藍牙滑鼠，分別提供綠、粉、黑三款配色，其中鍵盤採84鍵配置，支援在多裝置連接切換，或是喚醒裝置上的數位助理服務，而滑鼠更標榜可在玻璃表面上順利使用。

螢幕部分，此次則是更新新款27吋曲面顯示器MateView GT，對應165Hz畫面更新率，並且內建Soundbar全頻立體擴音喇叭，同時華為也推出無線滑鼠GT與無線充電滑鼠墊GT，前者可對應有線、無線 (區分2.4GHz頻段及藍牙連接模式)，本身支援無線充電，對應16000 dpi定位與1000Hz反應率。

建議售價方面，MateBook 13s與14s都將以人民幣6999元價格起跳，預計從即日起開放預約，將在9月25日開放中國市場銷售。而MateStation X售價則從人民幣9999元起跳，至於MatePad Pro 12.6吋Wi-Fi版本售價為人民幣8199元，5G連網版本則是人民幣9499元，PixLab X1雷射印表機售價則是人民幣1899元。

其他諸如MateView GT 27吋曲面螢幕售價則是從人民幣2099元起跳，無線滑鼠GT與無線充電滑鼠墊GT建議售價則分別是人民幣599元、399元，至於智慧鍵盤與第二代藍牙滑鼠建議售價則是人民幣499元、199元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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