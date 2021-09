迪士尼決定讓劇院「限期獨播」未上映電影 之後再開放串流影音

雖然日前強調認為電影同步在Disney+與劇院播放的作法不影響演員額外分潤,但在電影《黑寡婦》上映時引起Scarlett Johansson等演員不滿之後,顯然迪士尼最終選擇調整相關作法,將使今年尚未上映電影會先在劇院提供播放,之後才會在串流影音服務平台上架,藉此錯開觀看人潮,同時也讓回到劇院觀看人數增加。

依照迪士尼說明,接下來包含《魔法滿屋》 (Encanto)、《天兵阿榮》 (Ron's Gone Wrong)、漫威改編電影《永恆族》 (Eternals),以及2021年版《西城故事》 (West Side Story)都會先透過劇院上映方式提供播放,並且會有至少30天,或是長達45天獨佔播放期,之後才會開放提供串流影音服務播放。

至於是否透過迪士尼旗下串流影音服務Disney+,或是開放其他串流影音服務播放,迪士尼目前並未進一步做說明。

實際上,即便越來越多人傾向透過串流影音服務觀看電影,傳統電影產業依然希望觀眾能重新返回劇院好好欣賞一部電影作品,其中不只是電影創作人認為在劇院的環境氛圍才能投入電影劇情,更包含進入劇院觀看電影同時也能帶動相關消費市場,例如周邊商品銷售,以及劇院附近商場、餐廳消費機會,這些都不是透過串流影音服務就能帶動商機。

而在近期上映的《脫稿玩家》 (Free Guy)、《尚氣與十環傳奇》 (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)開始透過劇院上映,均順利吸引大量觀眾重返劇院觀看電影,更讓許多電影產業人員相信可以藉由讓更多電影恢復透過劇院播放,進而推動電影相關商機。

目前華納已經在日前表示將從明年開始恢復透過劇院上映電影的作法,索尼影業則是針對不同地區採取個別作法,例如針對疫情較嚴峻地方選擇與串流影音服務平台合作,透過網路及劇院同步播放方式吸引更多人觀看,而在尚未受疫情影響地區則維持透過劇院播放電影內容。

不過,目前也有連鎖劇院業者如AMC便反對環球影業電影選擇同步在網路及劇院同步播出的作法,因此拒絕繼續上映環球影業的電影內容,而迪士尼有可能是為了避免劇院業者有所反彈,因此採用相對折衷的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

