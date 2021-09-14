聽新聞
test
0:00 / 0:00
GoPro Hero10 Black更多細節傳出 預計9/15發表、建議售價約新台幣1萬7千元
日前已經有外觀曝光的GoPro Hero10 Black，稍早又有更多細節傳出，包含可對應132度拍攝視角，以及1720mAh電池容量設計，而預計發表時間則會是在9月15日，建議售價則預期為539.99歐元(約合新台幣17,652元)。
在先前曝光內容顯示，GoPro HERO10 Black將延續先前機種外觀設計，一樣在前方搭載1.4吋彩色螢幕，並且在背面採用2.27吋觸控螢幕，保留實體按鍵設計，鏡頭部分則採用疏水與減少反射塗層設計。
而新機將採用新款GP2影像處理器，並且搭載支援5.3K@60fps畫質影片拍攝的2300萬畫素CMOS感光元件，更可從5.3K解析度影片擷取1580萬畫素靜態影像，整體重量僅為153公克，同時固定方式依然可沿用系列機種對應配件。
GoPro HERO10 Black預計會在9月15日揭曉，建議售價則是539.99歐元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Mini最便宜不到2萬4 傳Pro系列這級距「被消失」
▪新iPad要再等？蘋果今年秋季發表會新品預測一次看
▪不想換iPhone 13的理由第一名是它 Android想跳槽比例下降15％
▪蘋果發表會要來了！最強「新品」亮點總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言