GoPro Hero10 Black更多細節傳出 預計9/15發表、建議售價約新台幣1萬7千元

日前已經有外觀曝光的GoPro Hero10 Black，稍早又有更多細節傳出，包含可對應132度拍攝視角，以及1720mAh電池容量設計，而預計發表時間則會是在9月15日，建議售價則預期為539.99歐元(約合新台幣17,652元)。

在先前曝光內容顯示，GoPro HERO10 Black將延續先前機種外觀設計，一樣在前方搭載1.4吋彩色螢幕，並且在背面採用2.27吋觸控螢幕，保留實體按鍵設計，鏡頭部分則採用疏水與減少反射塗層設計。

而新機將採用新款GP2影像處理器，並且搭載支援5.3K@60fps畫質影片拍攝的2300萬畫素CMOS感光元件，更可從5.3K解析度影片擷取1580萬畫素靜態影像，整體重量僅為153公克，同時固定方式依然可沿用系列機種對應配件。

GoPro HERO10 Black預計會在9月15日揭曉，建議售價則是539.99歐元。

▲(圖／擷取自Winfuture網站)

▲(圖／擷取自Winfuture網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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