DTS Play-Fi可藉由Wi-Fi建構無線環繞音效系統

DTS宣布推出名為DTS Play-Fi的家庭劇院聲音傳遞技術，將可讓使用者透過標準Wi-Fi連接方式建立無線環繞音效系統。

由於本身採用標準Wi-Fi連接方式，因此音響製造商無需修改硬體設計，只要本身支援Wi-Fi連接功能即可使用此項技術。

依照DTS說明，支援DTS Play-Fi技術的家庭劇院及音響系統將會在今年第三季陸續推出，並且相容現有支援Play-Fi的soundbar、音響及擴大機，藉此減少傳統家庭劇院、音響系統需要佈線的麻煩，同時可透過Wi-Fi充足頻寬傳遞高解析音質訊號。

同時，使用者能依照需求擴充支援DTS Play-Fi的音響桶，藉此建構多聲道環繞音效，同時也能增加最多兩組相容DTS Play-Fi的低音喇叭，藉此對應充足低頻聲音輸出效果。而藉由DTS Play-Fi音效互補功能，可讓在不同房間針對電視或其他相容DTS Play-Fi的喇叭進行分組，藉此播放音樂或電視聲音，並且透過耳機收聽源自手機app內的聲音。

另外，DTS Play-Fi可依照連接到電視的喇叭數量進行自動調整，提供使用者滿足各房間需求的聲音聆聽效果，同時也支援購買額外設備後升級音響系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦