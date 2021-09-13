因應遠距辦公需求 羅技推出結合集線器功能的會議系統喇叭

羅技稍早宣布推出結合會議系統設備的集線器裝置Logi Dock，藉此對應目前因疫情影響的居家工作使用需求。

Logi Dock本身實際為視訊會議系統，分別內建降噪麥克風與擴音喇叭，同時也能與使用者配戴的藍牙耳機連動，頂部則搭載可直接加入會議、開關攝影鏡頭及掛斷電話等快速操作功能，同時也計畫取得Google Meet、Microsoft Teams與Zoom等市面常見服務使用認證，或是配合羅技本身的Logi Tune服務使用。

另外，為了避免使用隱私受影響問題，Logi Dock在麥克風或攝影鏡頭開啟時，會額外透過燈號指示讓使用者知曉運作狀況。

為了方便使用者在家工作使用，Logi Dock更可與筆電、桌機等裝置連接，並且透過DisplayPort與HDMI額外連接兩組外接顯示器，同時也提供2組USB-A 3.0連接埠，以及3組USB-C連接埠設計，其中一組更支援與PC或筆電直接連接。

羅技預計在今年第四季推出Logi Dock，將提供黑白兩款配色，建議售價則是399美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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