聯想揭曉 全球最輕盈的OLED筆電Yoga Slim 7 Carbon

聯想在稍早舉辦的Lenovo Tech World活動上，宣布推出標榜全球最輕盈的OLED筆電Yoga Slim 7 Carbon，另外也同步推出16吋設計的Yoga Slim 7 Pro，以及以平板+鍵盤保護蓋設計的IdeaPad Duet 5 Chromebook。

其中，14吋OLED筆電Yoga Slim 7 Carbon以碳纖維與鋁鎂合金材質打造僅1.1公斤的機身重量，處理器則採AMD Ryzen 7 5800U，另外可選擇額外搭載NVIDIA MX450獨立顯示卡，並且配置最高16GB記憶體與1TB M.2 SSD，OLED螢幕則對應90Hz畫面更新率、QHD+解析度，同時取得VESA DisplayHDR 500設計認證。

而16吋設計的Yoga Slim 7 Pro，同樣搭載Ryzen 7 5800H處理器，但獨立顯示卡可選擇GeForce RTX 3050，同樣最高配置16GB記憶體與1TB M.2 SSD，螢幕則採用支援QHD解析度的IPS面板，對應500nits亮度表現。

另外，IdeaPad Duet 5 Chromebook則採用13.3吋OLED顯示螢幕，採用Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2處理器，搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，並且採平板+鍵盤保護蓋設計，藉此對應更輕便使用體驗。

建議售價方面，Yoga Slim 7 Carbon將以1290美元起跳價格從今年10月率先於美國上市，Yoga Slim 7 Pro建議售價則從1449美元起跳，至於IdeaPad Duet 5 Chromebook建議售價則從430美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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