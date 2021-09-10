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由TCL等業者代工 亞馬遜傳最快10月推出自有品牌電視

聯合新聞網 / 楊又肇

在越來越多品牌跨足進軍電視產品市場競爭後，消息指稱亞馬遜也計畫推出自有品牌電視產品，預計最快會在10月於美國市場推出。

亞馬遜自有品牌電視有可能會由TCL等業者代工，尺寸則介於55吋至75吋之間，並且整合亞馬遜旗下諸如Alexa、Prime Video等服務。另外，消息更指出亞馬遜可能推出一款自行設計的電視機種，但目前暫時還無法確認細節。

這並非亞馬遜首次進軍電視市場，過去其實就已經透過Fire TV系列產品跨足電視產品，後續更將Fire TV軟體授權Toshiba等品牌電視使用，甚至更在印度地區授權使用Amazon Basic品牌打造電視相關產品。

不過，亞馬遜方面並未對此作任何回應，但如果能以Amazon Basic品牌在美國境內市場推出更親民價位電視產品，並且結合亞馬遜旗下服務，或許能吸引更多消費者青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

亞馬遜 電視

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