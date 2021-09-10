由TCL等業者代工 亞馬遜傳最快10月推出自有品牌電視
在越來越多品牌跨足進軍電視產品市場競爭後，消息指稱亞馬遜也計畫推出自有品牌電視產品，預計最快會在10月於美國市場推出。
亞馬遜自有品牌電視有可能會由TCL等業者代工，尺寸則介於55吋至75吋之間，並且整合亞馬遜旗下諸如Alexa、Prime Video等服務。另外，消息更指出亞馬遜可能推出一款自行設計的電視機種，但目前暫時還無法確認細節。
這並非亞馬遜首次進軍電視市場，過去其實就已經透過Fire TV系列產品跨足電視產品，後續更將Fire TV軟體授權Toshiba等品牌電視使用，甚至更在印度地區授權使用Amazon Basic品牌打造電視相關產品。
不過，亞馬遜方面並未對此作任何回應，但如果能以Amazon Basic品牌在美國境內市場推出更親民價位電視產品，並且結合亞馬遜旗下服務，或許能吸引更多消費者青睞。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪不想換iPhone 13的理由第一名是它 Android想跳槽比例下降15％
▪蘋果發表會五新品齊發 尺寸、規格讓你一表看懂
▪iPhone舊機價格迅速跳水「各型號保值度一覽」
▪與iPhone 13同時發布 Apple Watch Series 7將限量發售
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言