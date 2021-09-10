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雷朋與FB合作智慧眼鏡 以第一人稱視角分享畫面

聯合新聞網 / 楊又肇

雷朋Facebook稍早預告將揭曉「眼鏡」相關消息後，此款「眼鏡」確定以「Ray-Ban Stories」為稱，並且將搭載能以第一人稱視角記錄影像的500萬畫素相機，同時可透過內建麥克風進行聲控操作，或是用於通話，眼鏡本身也能對應聲音播放使用。

整體形式來看，雷朋與Facebook合作的「Ray-Ban Stories」眼鏡，與Snap過去推行的眼鏡裝置十分相似，除了可拍攝靜態照片，更可記錄30秒長度影片，並且可透過眼鏡上的按鈕拍攝，或是透過Facebook Assistant數位助理服務聲控操作拍攝功能，另外也能透過LED補光燈增加拍攝亮度。

此外，這款眼鏡將提供20款造型選項，其中包含Wayfarer、Wayfarer Large，以及Round與Meteor等眼鏡款式，除了提供5種顏色選擇，更可選擇使用透明鏡片、太陽眼鏡鏡片、矯正鏡片或近視鏡片等。

眼鏡本身可透過Facebook View app與手機連動，讓使用者可將眼鏡拍攝內容分享至Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Twitter、TikTok、Snapchat等社群服務，或是將拍攝影片保存在手機內作後續編輯。

但以整體來看，「Ray-Ban Stories」主要是針對社群互動、以第一人稱視角記錄影像使用需求打造，產品定位則與Snap針對旗下Snapchat打造的眼鏡裝置相近。

Facebook表示「Ray-Ban Stories」是第一款與EssilorLuxottica集團合作眼鏡產品，未來也預期將有更多產品推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雷朋 Facebook 智慧眼鏡

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