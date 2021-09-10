避免成為惡意攻擊跳板 羅技推出安全層級更高的USB收發器

或許是考量近期諸多網路安全攻擊是透過USB設備連接過程觸發，因此羅技宣布推出新款以Bolt技術打造的USB收發器，藉此對應更高安全層級的Security Mode 1，以及對應Level 4等級加密防護。

而新款USB收發器仍基於低功耗藍牙連接規範，但採用美國國家標準及技術研究院 (NIST)提出的Diffie-Hellman P-256 (ECDH)與AES-CCM加密技術，並且符合美國聯邦資訊處理標準 (FIPS)，藉此確保裝置連接傳遞資訊時的加密安全。

不過，由於採Bolt技術打造，因此新款USB收發器僅有支援相同技術的鍵盤與滑鼠配件可相容使用，無法直接用於現行銷售的產品。配合新款USB收發器設計，羅技準備在9月開始推出包含以MX Master 3、MX Keys商用版本構成的鍵盤滑鼠組合，以及Ergo K680人體工學鍵盤、MX Anywhere 3、Ergo M575無線軌跡球等先前推出配件產品商用版本設計。

至於對應Bolt技術的USB收發器仍維持USB-A介面設計，為了增加使用便利性更將可配對連接裝置數量增加至6組，相較先前以Unifying技術打造版本最多支援3組的設計多了一倍，而有效連接距離則仍維持在10公尺左右，並且將以14.99美元價格獨立銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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