快訊

新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

Razer第三代Basilisk V3遊戲滑鼠 搭載11組可自定義按鍵、11組背光設定

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer稍早宣布更新第三代Basilisk V3遊戲滑鼠，除了加入11組可自定義按鍵，以及可自動切換滾動速度與傾斜使用的HyperScroll滾輪按鍵，另外也採用第2代Razer光學滑鼠微動開關與Razer Focus+光學定位元件。

Basilisk V3標榜可透過多達11組的自定義按鍵，讓使用者能針對遊戲需求設定更方便的按鍵組合操作，藉此應用在即時戰略、動作角色扮演遊戲等遊玩使用。而類似羅技在MX Master系列滑鼠採用滾輪設計，Basilisk V3採用的Hyper Scroll滾輪按鍵，可藉由滾動力道自動切換分段捲動或自由捲動模式，甚至可配合Razer Synapse軟體設定捲動速度。

至於滑鼠本身可透過內建記憶體記錄5組按鍵配置，並且能依照需求快速切換，另外也能透過設定自訂滑鼠底部、滾輪等位置背光顯色效果。

而定位元件則採用Razer Focus+ 26K DPI規格，並且對應觸發時間僅需0.2毫秒的第2代Razer光學滑鼠微動開關，藉此對應更快操作反應與滑鼠移動速度。

Razer將從即日起透過Razer旗下通路，以及PChome線上購物開放銷售，建議售價則是新台幣2099元，其他授權通路則預計會在9月下旬推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer 滑鼠

延伸閱讀

「單手使用」的Xperia 5 III動眼看 與Xperia 1 III價差7千差別在哪？

nubia揭曉紅魔手機6S Pro 內建2萬轉風扇、換上S888+處理器

附帶RGB！神人3D列印超巨大F鍵 用這個按鍵表達你滿滿的敬意

iPhone 13模型機出爐 4款新機與前一代差在鏡頭升級、瀏海縮小

相關新聞

Word表格用畫的更快！三大技巧合併、分割一秒上手

表格是最常在日常生活或是工作上使用到的工具，要如何高效的完成表格呢?今天就來傳授三招常用的小技巧

額度不到台幣800元！主攻「信用小白」 印度FinTech新創發行低額度信用卡

創辦人認為，該額度雖然較低，但依然可以在日常生活中交易；如果使用者準時繳款，就能逐步累積信用分數並在未來拉高信用額度。

保時捷未來概念車Mission R 時速0-100僅2.5秒、輸出功率達1088馬力

針對未來電動化賽車運動發展願景，保時捷在德國慕尼黑車展IAA MOBILITY 2021展前對外展示Mission R concept概念車，其中透過先進科技與永續材料打造電動畫賽車，並且保有斯圖加特-祖文豪森產製跑車獨有的線條特色，藉此詮釋保時捷對於未來電動化賽車發展想像。

開學季德誼數位搶先振興 買MacBook送破5千元超值周邊

搶在政府五倍券正式發行前，德誼數位搶先替果粉振興！即日起至9月30日推出超有感「振心5購好禮」，最高送出價值5,000元...

台鐵e訂通app增加Apple Pay付款 不用再輸入信用卡資訊

過去僅能透過現金、信用卡，或是線上訂票方式交易，臺灣鐵路管理局 (簡稱臺鐵局)稍早宣布從9月7日起將在旗下台鐵e訂通app內增加Apple Pay購票功能，將以此加快旅客購票效率。

二次元角色全面出動 史努比、怪物奇兵手機配件比酷炫

搶在iPhone 13正式亮相前，今年還沒有打算要換機的民眾，可以先替現在使用的手機換上新的防護殼，變換一下造型為日常生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。