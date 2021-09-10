Razer第三代Basilisk V3遊戲滑鼠 搭載11組可自定義按鍵、11組背光設定
Razer稍早宣布更新第三代Basilisk V3遊戲滑鼠，除了加入11組可自定義按鍵，以及可自動切換滾動速度與傾斜使用的HyperScroll滾輪按鍵，另外也採用第2代Razer光學滑鼠微動開關與Razer Focus+光學定位元件。
Basilisk V3標榜可透過多達11組的自定義按鍵，讓使用者能針對遊戲需求設定更方便的按鍵組合操作，藉此應用在即時戰略、動作角色扮演遊戲等遊玩使用。而類似羅技在MX Master系列滑鼠採用滾輪設計，Basilisk V3採用的Hyper Scroll滾輪按鍵，可藉由滾動力道自動切換分段捲動或自由捲動模式，甚至可配合Razer Synapse軟體設定捲動速度。
至於滑鼠本身可透過內建記憶體記錄5組按鍵配置，並且能依照需求快速切換，另外也能透過設定自訂滑鼠底部、滾輪等位置背光顯色效果。
而定位元件則採用Razer Focus+ 26K DPI規格，並且對應觸發時間僅需0.2毫秒的第2代Razer光學滑鼠微動開關，藉此對應更快操作反應與滑鼠移動速度。
Razer將從即日起透過Razer旗下通路，以及PChome線上購物開放銷售，建議售價則是新台幣2099元，其他授權通路則預計會在9月下旬推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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