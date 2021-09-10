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聯發科新增迅鯤900T處理器 擴展Chromebook、平板裝置市場

聯合新聞網 / 楊又肇

繼先前推出對應Chromebook平板裝置的迅鯤1300T處理器聯發科稍早宣布推出迅鯤900T處理器，藉此擴充迅鯤 (Kompanio)系列處理器陣容。

此次推出的迅鯤900T處理器，同樣針對Chromebook、平板裝置使用需求打造，並且鎖定主流市場使用需求，本身則採用台積電6nm製程打造，分別以2組Arm Cortex-A78 CPU，搭配6組Arm Cortex-A55 CPU，形成「2+6」大小核心配置，另外則採用Mali-G68 GPU，以及聯發科自有APU，藉此推動人工智慧運算應用。

其他部分則支援LPDDR5記憶體、UFS3.1儲存元件，以及可達2K解析度、120Hz畫面更新率螢幕顯示輸出，而在連網部分則支援SA獨立組網與NSA非獨立組網設計的6GHz以下頻段5G網路連接功能，同時也支援雙載波聚合與VoNR通話功能，一樣可以透過聯發科旗下5G UltraSave省電技術，對應更長5G網路連接電力續航表現，另外也支援2x2 MIMO Wi-Fi 6與藍牙5.2連接功能。

在影音體驗方面，迅鯤900T處理器也支援聯發科MiraVision畫質引擎，可將SD畫質影像內容升頻至接近HDR顯示效果，或是將原本HDR10內容升頻接近HDR10+規格表現，而本身即為HDR10+影像內容，則可在播放時同步強化畫質表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Chromebook 平板 聯發科

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