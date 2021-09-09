為遊戲玩家量身打造 NZXT發布高品質USB膠囊麥克風

電腦遊戲硬體與驅動軟體的開發領導品牌NZXT，今日宣布推出「NZXT 膠囊麥克風」，一款專為直播主、影像創作者及遊戲玩家量身打造的高品質 USB 麥克風，用最簡單的方式，為你完美發聲。

NZXT膠囊麥克風是一款心形指向麥克風，為使用者提供高品質的音質，同時最大幅度地減少背景環境噪音。桌立式設計簡潔俐落，一種指向性模式，開箱即用，無需任何軟體即可提供最佳的音質表現。不論是在激烈的遊戲或直播中都能保持清晰的溝通和最佳狀態。

NZXT 的創始人兼首席執行長 Johnny Hou表示，「我們想為遊戲玩家和直播主提供他們真正需要的東西，這就是為什麼膠囊麥克風在設計上免除了不必要的模式或軟體要求，僅僅是一個簡單優雅的麥克風，即插即用。」

此外，單獨出售的還有專為膠囊麥克風所設計的麥克風支架。只需將麥克風從桌立支架上一鍵卸下，便能輕鬆簡單地將它安裝到支架上。

NZXT膠囊麥克風特色一覽

• 專為遊戲玩家設計

心形指向收音可將背景噪音降至最低。內置膠囊針對遊戲環境中的語音進行調整，並優化玩家在遊戲中的聲音清晰度。

• 高品質音頻

令人驚豔的類比數位轉換技術可確保你的聲音在語音大廳中擁有最佳呈現。

• 簡單耐用

無需任何螺絲、墊片，也無需費時摸索，即可將 NZXT膠囊麥克風安裝於支架上。內置防震架，讓玩家在遊戲中不必擔憂桌面碰撞，放膽盡情遊玩。

NZXT宣布推出「NZXT 膠囊麥克風」，一款專為直播主、影像創作者及遊戲玩家量身打造的高品質 USB 麥克風。圖／NZXT提供

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